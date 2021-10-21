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Мужчина получил более трех лет колонии за поджог машины Росгвардии

Мужчина получил более трех лет колонии за поджог машины Росгвардии - РИА Новости, 21.10.2021

Мужчина получил более трех лет колонии за поджог машины Росгвардии

Пресненский суд Москвы назначил 3 года и 3 месяца колонии общего режима Сергею Василенко, обвиняемому в поджоге автомобиля Росгвардии в ходе несогласованной... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:17

2021-10-21T15:17

2021-10-21T15:21

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы назначил 3 года и 3 месяца колонии общего режима Сергею Василенко, обвиняемому в поджоге автомобиля Росгвардии в ходе несогласованной акции 31 января, сообщили РИА Новости в суде."Осуждённому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца с отбыванием названия в исправительной колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.Именно на таком наказании настаивало гособвинение.По версии следствия, Василенко поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии во время несогласованной акции 31 января. Огонь удалось незамедлительно потушить, никто не пострадал.Мужчина признал вину и рассчитывал на рассмотрение дела в особом порядке, что гарантировало бы ему более мягкое наказание, однако суд решил исследовать доказательств в полном объеме. По части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") ему грозило до пяти лет лишения свободы.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.

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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия