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Муратов заявил, что поедет на вручение Нобелевской премии
Муратов заявил, что поедет на вручение Нобелевской премии - РИА Новости, 21.10.2021
Муратов заявил, что поедет на вручение Нобелевской премии
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил РИА Новости, что отправится в Осло на вручение Нобелевской премии мира 10 декабря. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T23:28
2021-10-21T23:28
2021-10-21T23:28
дмитрий муратов
осло
владимир путин
нобелевская премия мира
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил РИА Новости, что отправится в Осло на вручение Нобелевской премии мира 10 декабря."Десятого декабря, в Осло", - сказал Муратов в кулуарах Валдайского форума. Он отметил, что денежная награда поступит после 10-го числа.Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Президент РФ Владимир Путин поздравил Муратова с присуждением премии.
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дмитрий муратов, осло, владимир путин, нобелевская премия мира, россия
Муратов заявил, что поедет на вручение Нобелевской премии
Муратов заявил, что поедет на вручение Нобелевской премии в Осло 10 декабря