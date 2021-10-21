https://ria.ru/20211021/premiya-1755709229.html

Муратов заявил, что поедет на вручение Нобелевской премии

Муратов заявил, что поедет на вручение Нобелевской премии - РИА Новости, 21.10.2021

Муратов заявил, что поедет на вручение Нобелевской премии

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил РИА Новости, что отправится в Осло на вручение Нобелевской премии мира 10 декабря. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T23:28

2021-10-21T23:28

2021-10-21T23:28

дмитрий муратов

осло

владимир путин

нобелевская премия мира

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755675008_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b328a6ad872f79ddb63fd62a55278b26.jpg

СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил РИА Новости, что отправится в Осло на вручение Нобелевской премии мира 10 декабря."Десятого декабря, в Осло", - сказал Муратов в кулуарах Валдайского форума. Он отметил, что денежная награда поступит после 10-го числа.Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Президент РФ Владимир Путин поздравил Муратова с присуждением премии.

https://ria.ru/20211008/muratov-1753754038.html

осло

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий муратов, осло, владимир путин, нобелевская премия мира, россия