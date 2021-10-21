https://ria.ru/20211021/premiya-1755670250.html

Путин поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

Путин поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира - РИА Новости, 21.10.2021

Путин поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

Президент России Владимир Путин поздравил главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира, добавив, что философу Николаю... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:11

2021-10-21T19:11

2021-10-21T19:33

россия

общество

дмитрий муратов

владимир путин

нобелевская премия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира, добавив, что философу Николаю Бердяеву, например, Нобелевку так и не присудили."Во-первых, хочу вас поздравить с присуждением Нобелевской премии. Обращаю ваше внимание, что Николай Бердяев, о котором я сказал, он был выслан большевиками на известном "философском пароходе" в 1922 году, и неоднократно его кандидатура подавалась в Нобелевский комитет для присуждения премии. Но ему так и не присудили Нобелевскую премию", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", обращаясь к Муратову.Президент РФ Владимир Путин заявил, что дал бы Нобелевскую премию мира за то, что Муратов занимается благородной работой, благотворительностью."Вы сейчас про хоспис говорили. Я бы Вам за это дал, потому что вы занимаетесь такой благородной работой, это правда", - заявил он.Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев ранее поздравили Муратова с присуждением премии.

https://ria.ru/20211013/premiya-1754395733.html

https://ria.ru/20211008/muratov-1753754038.html

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россия, общество, дмитрий муратов, владимир путин, нобелевская премия