https://ria.ru/20211021/predpriyatiya-1755553686.html

В Москве приостановят работу всех предприятий, кроме инфраструктурных

В Москве приостановят работу всех предприятий, кроме инфраструктурных - РИА Новости, 21.10.2021

В Москве приостановят работу всех предприятий, кроме инфраструктурных

В нерабочие дни в Москве должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций, за исключением некоторых из них, в том числе обеспечивающих... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:19

2021-10-21T12:19

2021-10-21T12:36

распространение коронавируса

москва

сергей собянин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755279063_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_0e0b1f0dd77de365dfffba15b7703fee.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В нерабочие дни в Москве должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций, за исключением некоторых из них, в том числе обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.Нерабочие дни в Москве в связи с распространением COVID устанавливаются с 28 октября по 7 ноября, такой указ мэра опубликован на портале столичного градоначальника."В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации", - сообщил Собянин.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии