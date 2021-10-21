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В Москве приостановят работу всех предприятий, кроме инфраструктурных
В Москве приостановят работу всех предприятий, кроме инфраструктурных - РИА Новости, 21.10.2021
В Москве приостановят работу всех предприятий, кроме инфраструктурных
В нерабочие дни в Москве должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций, за исключением некоторых из них, в том числе обеспечивающих... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:19
2021-10-21T12:19
2021-10-21T12:36
распространение коронавируса
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В нерабочие дни в Москве должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций, за исключением некоторых из них, в том числе обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.Нерабочие дни в Москве в связи с распространением COVID устанавливаются с 28 октября по 7 ноября, такой указ мэра опубликован на портале столичного градоначальника."В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации", - сообщил Собянин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:19 21.10.2021 (обновлено: 12:36 21.10.2021)
В Москве приостановят работу всех предприятий, кроме инфраструктурных
В Москве приостановят работу всех предприятий, кроме обеспечивающих инфраструктуру