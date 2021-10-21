https://ria.ru/20211021/pozhar-1755707931.html

При пожаре в жилом доме на юге Москвы погиб человек

При пожаре в жилом доме на юге Москвы погиб человек - РИА Новости, 21.10.2021

При пожаре в жилом доме на юге Москвы погиб человек

Пожар произошел в многоэтажке в Москве, один человек погиб, 16 спасены, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T23:05

2021-10-21T23:05

2021-10-21T23:18

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пожар произошел в многоэтажке в Москве, один человек погиб, 16 спасены, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.По данным ведомства, 21 октября в 21.49 поступило сообщение о пожаре по адресу Булатниковский проезд, дом 6, корпус 1. Там загорелись две квартиры на седьмом этаже 12-этажного дома. Общая площадь пожара - 35 квадратных метров."Из дома были спасены 16 человек, из них двое детей... К сожалению, в результате пожара один человек погиб", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 22.27 пожар был локализован, а в 22.32 - ликвидирован.

https://ria.ru/20211020/pozhar-1755420871.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)