https://ria.ru/20211021/pozhar-1755707931.html
При пожаре в жилом доме на юге Москвы погиб человек
При пожаре в жилом доме на юге Москвы погиб человек - РИА Новости, 21.10.2021
При пожаре в жилом доме на юге Москвы погиб человек
Пожар произошел в многоэтажке в Москве, один человек погиб, 16 спасены, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T23:05
2021-10-21T23:05
2021-10-21T23:18
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пожар произошел в многоэтажке в Москве, один человек погиб, 16 спасены, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.По данным ведомства, 21 октября в 21.49 поступило сообщение о пожаре по адресу Булатниковский проезд, дом 6, корпус 1. Там загорелись две квартиры на седьмом этаже 12-этажного дома. Общая площадь пожара - 35 квадратных метров."Из дома были спасены 16 человек, из них двое детей... К сожалению, в результате пожара один человек погиб", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 22.27 пожар был локализован, а в 22.32 - ликвидирован.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:05 21.10.2021 (обновлено: 23:18 21.10.2021)
При пожаре в жилом доме на юге Москвы погиб человек
При пожаре в жилом 12-этажном доме на юге Москвы один человек погиб, 16 спасены