21:44 21.10.2021 (обновлено: 22:55 21.10.2021)
В бундестаге выступили за скорейший запуск "Северного потока — 2"
Главы комитетов бундестага выступили за скорейший запуск "Северного потока — 2"
© Фото : Axel Schmidt/Nord Stream 2Береговые сооружения в Любмине
© Фото : Axel Schmidt/Nord Stream 2
БЕРЛИН, 21 окт — РИА Новости. Ситуации на европейском энергетическом рынке мог бы помочь запуск трубопровода "Северный поток — 2", считают председатели комитетов бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр.
"Высокий спрос на природный газ требует быстрого ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2", — цитирует их агентство dpa.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности хранилищ на континенте, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии. Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона отбора хранилища были заполнены чуть более чем на 78 процентов, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет.
Вчера, 18:02В Германии назвали замену российскому газу
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
Вице-премьер и экс-глава российского Минэнерго Александр Новак 14 октября говорил, что трубопровод будет готов к запуску в ближайшие дни, дальше все будет зависеть от партнеров.