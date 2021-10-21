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https://ria.ru/20211021/potok-1755697858.html
В бундестаге выступили за скорейший запуск "Северного потока — 2"
В бундестаге выступили за скорейший запуск "Северного потока — 2" - РИА Новости, 21.10.2021
В бундестаге выступили за скорейший запуск "Северного потока — 2"
Ситуации на европейском энергетическом рынке мог бы помочь запуск трубопровода "Северный поток — 2", считают председатели комитетов бундестага по экономике и... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T21:44
2021-10-21T22:55
экономика
германия
бундестаг германии
северный поток — 2
клаус эрнст
россия
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БЕРЛИН, 21 окт — РИА Новости. Ситуации на европейском энергетическом рынке мог бы помочь запуск трубопровода "Северный поток — 2", считают председатели комитетов бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности хранилищ на континенте, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии. Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона отбора хранилища были заполнены чуть более чем на 78 процентов, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Вице-премьер и экс-глава российского Минэнерго Александр Новак 14 октября говорил, что трубопровод будет готов к запуску в ближайшие дни, дальше все будет зависеть от партнеров.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, германия, бундестаг германии, северный поток — 2, клаус эрнст, россия
21:44 21.10.2021 (обновлено: 22:55 21.10.2021)
 
В бундестаге выступили за скорейший запуск "Северного потока — 2"

Главы комитетов бундестага выступили за скорейший запуск "Северного потока — 2"

© Фото : Axel Schmidt/Nord Stream 2Береговые сооружения в Любмине
Береговые сооружения в Любмине - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Фото : Axel Schmidt/Nord Stream 2
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БЕРЛИН, 21 окт — РИА Новости. Ситуации на европейском энергетическом рынке мог бы помочь запуск трубопровода "Северный поток — 2", считают председатели комитетов бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр.

"Высокий спрос на природный газ требует быстрого ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2", — цитирует их агентство dpa.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности хранилищ на континенте, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии. Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона отбора хранилища были заполнены чуть более чем на 78 процентов, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет.
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
Вчера, 18:02
В Германии назвали замену российскому газу
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
Вице-премьер и экс-глава российского Минэнерго Александр Новак 14 октября говорил, что трубопровод будет готов к запуску в ближайшие дни, дальше все будет зависеть от партнеров.
 
ЭкономикаГерманияБундестаг ГерманииСеверный поток — 2Клаус ЭрнстРоссия
 
 
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