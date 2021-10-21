https://ria.ru/20211021/potok-1755638653.html

В Австрии выступили за скорейший запуск "Северного потока — 2"

В Австрии выступили за скорейший запуск "Северного потока — 2" - РИА Новости, 21.10.2021

В Австрии выступили за скорейший запуск "Северного потока — 2"

Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк в четверг выступила за скорейший запуск газопровода "Северный поток 2". РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:33

2021-10-21T17:33

2021-10-21T17:33

экономика

австрия

константин чуйченко

газпром

балтийское море

северный поток — 2

россия

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ВЕНА, 21 окт - РИА Новости. Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк в четверг выступила за скорейший запуск газопровода "Северный поток 2".В Вене состоялось заседание смешанной российско-австрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, Шрамбек является ее сопредседателем со стороны Австрии, с российской стороны комиссию возглавляет министр юстиции Константин Чуйченко.Шрамбек отметила, что с российским коллегой в различных аспектах обсудила исторически хорошее сотрудничество России и Австрии в сфере поставок газа и энергетики, ответив долгую традицию партнерства с "Газпромом" на протяжении более 50 лет."Австрия всегда занимала позицию и будет ее занимать в будущем, что газовые трубопроводы, например, "Северный поток 2" - это важный шаг, строительство которого сейчас завершено. И мы едины во мнении, что он теперь очень быстро должен быть запущен", - сказала министр на пресс-конференции по итогам заседания комиссии.Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.

https://ria.ru/20211021/potok-1755548136.html

австрия

балтийское море

россия

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2021-10-21T17:33 true PT2M30S

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экономика, австрия, константин чуйченко, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия