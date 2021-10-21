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В Австрии выступили за скорейший запуск "Северного потока — 2"
В Австрии выступили за скорейший запуск "Северного потока — 2" - РИА Новости, 21.10.2021
В Австрии выступили за скорейший запуск "Северного потока — 2"
Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк в четверг выступила за скорейший запуск газопровода "Северный поток 2". РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:33
2021-10-21T17:33
2021-10-21T17:33
экономика
австрия
константин чуйченко
газпром
балтийское море
северный поток — 2
россия
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ВЕНА, 21 окт - РИА Новости. Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк в четверг выступила за скорейший запуск газопровода "Северный поток 2".В Вене состоялось заседание смешанной российско-австрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, Шрамбек является ее сопредседателем со стороны Австрии, с российской стороны комиссию возглавляет министр юстиции Константин Чуйченко.Шрамбек отметила, что с российским коллегой в различных аспектах обсудила исторически хорошее сотрудничество России и Австрии в сфере поставок газа и энергетики, ответив долгую традицию партнерства с "Газпромом" на протяжении более 50 лет."Австрия всегда занимала позицию и будет ее занимать в будущем, что газовые трубопроводы, например, "Северный поток 2" - это важный шаг, строительство которого сейчас завершено. И мы едины во мнении, что он теперь очень быстро должен быть запущен", - сказала министр на пресс-конференции по итогам заседания комиссии.Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
2021-10-21T17:33
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экономика, австрия, константин чуйченко, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия
В Австрии выступили за скорейший запуск "Северного потока — 2"
Глава Минэкономики Австрии Шрамбек выступила за скорейший запуск "Северного потока — 2"