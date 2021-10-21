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В ГТС Украины назвали последствия запуска "Северного потока — 2"
В ГТС Украины назвали последствия запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 21.10.2021
В ГТС Украины назвали последствия запуска "Северного потока — 2"
Запуск "Северного потока 2" под контролем "Газпрома" усложнит использование и дальнейшее функционирование украинской ГТС в ее нынешней конфигурации, заявила... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:05
2021-10-21T12:05
экономика
украина
александр новак
газпром
северный поток — 2
nord stream 2 ag
оператор гтс украины
россия
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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Запуск "Северного потока 2" под контролем "Газпрома" усложнит использование и дальнейшее функционирование украинской ГТС в ее нынешней конфигурации, заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова."Запуск "Северного потока-2" под контролем "Газпрома" также негативно повлияет на нашу способность использовать и поддерживать функционирование украинской газотранспортной системы в ее нынешней конфигурации. Кроме того, будет поставлена под угрозу наша способность содействовать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским газовым хранилищам, торговле газом между странами-членами ЕС, граничащими с Украиной, а также перспективы транзита водорода в Европу", - приводит ее слова пресс-служба компании."Оператор ГТС Украины" настаивает, что оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, что он будет полностью отделен и независим от "Газпрома", как требует законодательство ЕС.НАК "Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины" подали заявки в немецкий энергетический регулятор Bundesnetzagentur на участие в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG.Строительство "Северного потока 2" было завершено в сентябре. В настоящее время ведется работа по сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода, чтобы выполнить условия газовой директивы ЕС. Запуск "Северного потока 2" может помочь стабилизировать ситуацию на газовом рынке, заявил 17 октября вице-премьер РФ Александр Новак.
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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экономика, украина, александр новак, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, оператор гтс украины, россия
12:05 21.10.2021
 
В ГТС Украины назвали последствия запуска "Северного потока — 2"

В ГТС Украины призвали сертифицировать Nord Stream 2 только при условии его независимости

© Фото : Nord Stream 2Судно-трубоукладчик "Фортуна"
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Фото : Nord Stream 2
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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Запуск "Северного потока 2" под контролем "Газпрома" усложнит использование и дальнейшее функционирование украинской ГТС в ее нынешней конфигурации, заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова.
"Запуск "Северного потока-2" под контролем "Газпрома" также негативно повлияет на нашу способность использовать и поддерживать функционирование украинской газотранспортной системы в ее нынешней конфигурации. Кроме того, будет поставлена под угрозу наша способность содействовать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским газовым хранилищам, торговле газом между странами-членами ЕС, граничащими с Украиной, а также перспективы транзита водорода в Европу", - приводит ее слова пресс-служба компании.
"Оператор ГТС Украины" настаивает, что оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, что он будет полностью отделен и независим от "Газпрома", как требует законодательство ЕС.
НАК "Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины" подали заявки в немецкий энергетический регулятор Bundesnetzagentur на участие в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG.
Строительство "Северного потока 2" было завершено в сентябре. В настоящее время ведется работа по сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода, чтобы выполнить условия газовой директивы ЕС. Запуск "Северного потока 2" может помочь стабилизировать ситуацию на газовом рынке, заявил 17 октября вице-премьер РФ Александр Новак.
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Вчера, 11:35В мире
В Польше призвали Еврокомиссию отказаться от "Северного потока-2"
 
ЭкономикаУкраинаАлександр НовакГазпромСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGОператор ГТС УкраиныРоссия
 
 
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