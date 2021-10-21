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Немцы разнесли противника "Северного потока — 2"
Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2" - РИА Новости, 21.10.2021
Немцы разнесли противника "Северного потока — 2"
Журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный высказыванию сопредседателя немецкой партии "Зеленые" Анналены Бербок о газопроводе "Северный поток — 2". РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T02:47
2021-10-21T02:47
в мире
германия
владимир путин
еврокомиссия
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный высказыванию сопредседателя немецкой партии "Зеленые" Анналены Бербок о газопроводе "Северный поток — 2".Ранее Бербок в свете рекордно высоких цен на газ обвинила Россию в "игре в покер" и призвала к соблюдению европейского законодательства в ситуации с "Северным потоком — 2", высказавшись за то, чтобы пока не выдавать разрешения на его регистрацию и эксплуатацию.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."От политиков, в данном случае от "зеленых", я ожидаю деловой аргументации и государственного видения проблемы. Личные антипатии и мнения не должны сюда примешиваться. По этой причине я рад, что госпожа Бербок не въехала в ведомство федерального канцлера, пусть подождет еще пару лет. Ее аргументацию против "Северного потока — 2" с деловой точки зрения обосновать трудно. Судя по всему, она действует в первую очередь в американских интересах", - написал пользователь Kritikwichtel."Тут нужно действовать очень дипломатично. В мире уже и так достаточно очагов кризисов, в том числе в ЕС. И в этой ситуации пустая болтовня госпожи Бербок совсем ни к чему. Она, судя по всему, не сознает своей ответственности в мировой политике. Разве в клятве при вступлении в должность нет таких слов: "Буду беречь страну от невзгод"? А тут происходит именно это!" – выразил мнение mirnixdirnixroterpeter."Непростая ситуация. Положение в мире из-за коронавируса напряженное. Никто не знает, каков будет энергетический голод в ближайшие годы. На месте "зеленых" я бы поостерегся создавать впечатление, будто политики способствуют повышению цен на энергию, мешая поставкам энергоносителей. Потому что именно этого госпожа Бербок добивается подобными заявлениями", - заявил hdwinkel."Спасибо, Анналена, так вы показываете (несуществующую) силу. Я обязательно буду думать о вас с гордостью, когда придет счет за отопление. Но, по крайней мере, мы им показали", - сыронизировал Fantomas."Будет интересно посмотреть, кто займет пост министра иностранных дел. Надеюсь, это будет не госпожа Бербок", - выразил надежду ODO."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.В Кремле на обвинения в адрес России в высоких ценах на газ неоднократно заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии. Президент Владимир Путин называл полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В Москве не раз отмечали, что Россия выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готова продавать больше газа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211019/krizis-1755270872.html
https://ria.ru/20211017/gazoprovod-1754930843.html
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в мире, германия, владимир путин, еврокомиссия, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, анналена бербок
02:47 21.10.2021
 
Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"

Читатели Der Spiegel раскритиковали позицию Бербок по "Северному потоку — 2"

© AP Photo / Markus Schreiber, PoolКандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок
Кандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный высказыванию сопредседателя немецкой партии "Зеленые" Анналены Бербок о газопроводе "Северный поток — 2".
Ранее Бербок в свете рекордно высоких цен на газ обвинила Россию в "игре в покер" и призвала к соблюдению европейского законодательства в ситуации с "Северным потоком — 2", высказавшись за то, чтобы пока не выдавать разрешения на его регистрацию и эксплуатацию.
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Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"От политиков, в данном случае от "зеленых", я ожидаю деловой аргументации и государственного видения проблемы. Личные антипатии и мнения не должны сюда примешиваться. По этой причине я рад, что госпожа Бербок не въехала в ведомство федерального канцлера, пусть подождет еще пару лет. Ее аргументацию против "Северного потока — 2" с деловой точки зрения обосновать трудно. Судя по всему, она действует в первую очередь в американских интересах", - написал пользователь Kritikwichtel.
"Тут нужно действовать очень дипломатично. В мире уже и так достаточно очагов кризисов, в том числе в ЕС. И в этой ситуации пустая болтовня госпожи Бербок совсем ни к чему. Она, судя по всему, не сознает своей ответственности в мировой политике. Разве в клятве при вступлении в должность нет таких слов: "Буду беречь страну от невзгод"? А тут происходит именно это!" – выразил мнение mirnixdirnixroterpeter.
"Непростая ситуация. Положение в мире из-за коронавируса напряженное. Никто не знает, каков будет энергетический голод в ближайшие годы. На месте "зеленых" я бы поостерегся создавать впечатление, будто политики способствуют повышению цен на энергию, мешая поставкам энергоносителей. Потому что именно этого госпожа Бербок добивается подобными заявлениями", - заявил hdwinkel.
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"Спасибо, Анналена, так вы показываете (несуществующую) силу. Я обязательно буду думать о вас с гордостью, когда придет счет за отопление. Но, по крайней мере, мы им показали", - сыронизировал Fantomas.
"Будет интересно посмотреть, кто займет пост министра иностранных дел. Надеюсь, это будет не госпожа Бербок", - выразил надежду ODO.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
В Кремле на обвинения в адрес России в высоких ценах на газ неоднократно заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии. Президент Владимир Путин называл полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В Москве не раз отмечали, что Россия выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готова продавать больше газа.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреГерманияВладимир ПутинЕврокомиссияСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссияАнналена Бербок
 
 
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