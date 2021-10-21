https://ria.ru/20211021/poteri-1755652556.html

Потери от пандемии выше потерь от Первой мировой войны, заявил Путин

Потери от пандемии выше потерь от Первой мировой войны, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021

Потери от пандемии выше потерь от Первой мировой войны, заявил Путин

Потери от пандемии превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:13

2021-10-21T18:13

2021-10-21T20:49

распространение коронавируса

владимир путин

первая мировая война (1914-1918)

в мире

коронавирус covid-19

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Потери от пандемии превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что во всем мире от коронавируса умерли уже более 4,9 миллиона человек."Эти страшные цифры сравнимы и даже превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны", - сказал Путин, выступая на Валдайском форуме.

https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754296295.html

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2021

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"Цифры превосходят потери войны" – Путин о жертвах пандемии Путин на валдайском форуме рассказал о жертвах пандемии. 2021-10-21T18:13 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, первая мировая война (1914-1918), в мире, коронавирус covid-19