https://ria.ru/20211021/poteri-1755652556.html
Потери от пандемии выше потерь от Первой мировой войны, заявил Путин
Потери от пандемии выше потерь от Первой мировой войны, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021
Потери от пандемии выше потерь от Первой мировой войны, заявил Путин
Потери от пандемии превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:13
2021-10-21T18:13
2021-10-21T20:49
распространение коронавируса
владимир путин
первая мировая война (1914-1918)
в мире
коронавирус covid-19
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Потери от пандемии превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что во всем мире от коронавируса умерли уже более 4,9 миллиона человек."Эти страшные цифры сравнимы и даже превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны", - сказал Путин, выступая на Валдайском форуме.
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754296295.html
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"Цифры превосходят потери войны" – Путин о жертвах пандемии
Путин на валдайском форуме рассказал о жертвах пандемии.
2021-10-21T18:13
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владимир путин, первая мировая война (1914-1918), в мире, коронавирус covid-19
18:13 21.10.2021 (обновлено: 20:49 21.10.2021)
Потери от пандемии выше потерь от Первой мировой войны, заявил Путин
Путин: потери от пандемии превосходят потери от Первой мировой войны