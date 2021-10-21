https://ria.ru/20211021/postanovlenie-1755508824.html

В Хабаровском крае постановили вакцинировать 80% работников ряда сфер

В Хабаровском крае постановили вакцинировать 80% работников ряда сфер - РИА Новости, 21.10.2021

В Хабаровском крае постановили вакцинировать 80% работников ряда сфер

Число работников, подлежащих обязательной вакцинации, увеличили в Хабаровском крае: к концу года, согласно постановлению главного санитарного врача края, вместо РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T05:23

2021-10-21T05:23

2021-10-21T05:35

распространение коронавируса

общество

хабаровский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

михаил дегтярев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_133:0:2813:1507_1920x0_80_0_0_62564fb013cada1434dfb74e30131ae7.jpg

ХАБАРОВСК, 21 окт - РИА Новости. Число работников, подлежащих обязательной вакцинации, увеличили в Хабаровском крае: к концу года, согласно постановлению главного санитарного врача края, вместо 60% должно быть привито 80% работников сферы услуг, ЖКХ, транспорта.Главный государственный санитарный врач по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева отметила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции расценивается как неблагополучная. Как следует из документа, в последние три недели отмечается тенденция к росту числа новых случаев. "В период с 40-й по 41-ю неделю еженедельный темп прироста числа новых случаев составлял до 5,8%... За последнюю неделю госпитализировано 743 человека, что на 13,8% больше, чем за предыдущую неделю. Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослое трудоспособное население в возрасте от 18 до 60 лет, который составляет 74%", - отмечается в документе.Выросло число заболевших среди занятых в сфере услуг, посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом, информирует Роспотребнадзор.В связи с распространением COVID-19 в Хабаровском крае скорректированы ограничительные меры, рассказал губернатор региона Михаил Дегтярев. "Число посетителей театров, кинотеатров, филармоний, фитнес-центров, бассейнов и других объектов, работающих в этих сферах, минимизируем до 50% от пропускной способности. Тысяча человек - максимальная заполняемость трибун при проведении профессиональных спортивных соревнований по футболу и хоккею", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.По данным минздрава региона, всего за время пандемии в крае коронавирусом заразились более 89,9 тысячи человек, умерли 872. Полностью завершили вакцинацию более 338 тысяч человек при населении Хабаровского края в 1,3 миллиона человек.

https://ria.ru/20211020/vaktsiantsiya-1755485930.html

https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755409291.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, хабаровский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил дегтярев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии