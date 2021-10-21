05:23 21.10.2021 (обновлено: 05:35 21.10.2021)
В Хабаровском крае постановили вакцинировать 80% работников ряда сфер
В Хабаровском крае постановили вакцинировать 80 процентов работников определенных сфер
ХАБАРОВСК, 21 окт - РИА Новости. Число работников, подлежащих обязательной вакцинации, увеличили в Хабаровском крае: к концу года, согласно постановлению главного санитарного врача края, вместо 60% должно быть привито 80% работников сферы услуг, ЖКХ, транспорта.
"В срок до 20 ноября 2021 года в Хабаровском крае необходимо организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 20 декабря вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников, служащих (работников саун и бань, театров и кинотеатров, магазинов и ресторанов, таксистов и врачей, работников ЖКХ, энергетики, туризма, водного транспорта – ред.)", - говорится в постановлении.
Главный государственный санитарный врач по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева отметила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции расценивается как неблагополучная. Как следует из документа, в последние три недели отмечается тенденция к росту числа новых случаев. "В период с 40-й по 41-ю неделю еженедельный темп прироста числа новых случаев составлял до 5,8%... За последнюю неделю госпитализировано 743 человека, что на 13,8% больше, чем за предыдущую неделю. Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослое трудоспособное население в возрасте от 18 до 60 лет, который составляет 74%", - отмечается в документе.
Выросло число заболевших среди занятых в сфере услуг, посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом, информирует Роспотребнадзор.
В связи с распространением COVID-19 в Хабаровском крае скорректированы ограничительные меры, рассказал губернатор региона Михаил Дегтярев. "Число посетителей театров, кинотеатров, филармоний, фитнес-центров, бассейнов и других объектов, работающих в этих сферах, минимизируем до 50% от пропускной способности. Тысяча человек - максимальная заполняемость трибун при проведении профессиональных спортивных соревнований по футболу и хоккею", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
По данным минздрава региона, всего за время пандемии в крае коронавирусом заразились более 89,9 тысячи человек, умерли 872. Полностью завершили вакцинацию более 338 тысяч человек при населении Хабаровского края в 1,3 миллиона человек.