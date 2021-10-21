Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/postanovlenie-1755508824.html
В Хабаровском крае постановили вакцинировать 80% работников ряда сфер
В Хабаровском крае постановили вакцинировать 80% работников ряда сфер - РИА Новости, 21.10.2021
В Хабаровском крае постановили вакцинировать 80% работников ряда сфер
Число работников, подлежащих обязательной вакцинации, увеличили в Хабаровском крае: к концу года, согласно постановлению главного санитарного врача края, вместо РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T05:23
2021-10-21T05:35
распространение коронавируса
общество
хабаровский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
михаил дегтярев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_133:0:2813:1507_1920x0_80_0_0_62564fb013cada1434dfb74e30131ae7.jpg
ХАБАРОВСК, 21 окт - РИА Новости. Число работников, подлежащих обязательной вакцинации, увеличили в Хабаровском крае: к концу года, согласно постановлению главного санитарного врача края, вместо 60% должно быть привито 80% работников сферы услуг, ЖКХ, транспорта.Главный государственный санитарный врач по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева отметила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции расценивается как неблагополучная. Как следует из документа, в последние три недели отмечается тенденция к росту числа новых случаев. "В период с 40-й по 41-ю неделю еженедельный темп прироста числа новых случаев составлял до 5,8%... За последнюю неделю госпитализировано 743 человека, что на 13,8% больше, чем за предыдущую неделю. Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослое трудоспособное население в возрасте от 18 до 60 лет, который составляет 74%", - отмечается в документе.Выросло число заболевших среди занятых в сфере услуг, посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом, информирует Роспотребнадзор.В связи с распространением COVID-19 в Хабаровском крае скорректированы ограничительные меры, рассказал губернатор региона Михаил Дегтярев. "Число посетителей театров, кинотеатров, филармоний, фитнес-центров, бассейнов и других объектов, работающих в этих сферах, минимизируем до 50% от пропускной способности. Тысяча человек - максимальная заполняемость трибун при проведении профессиональных спортивных соревнований по футболу и хоккею", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.По данным минздрава региона, всего за время пандемии в крае коронавирусом заразились более 89,9 тысячи человек, умерли 872. Полностью завершили вакцинацию более 338 тысяч человек при населении Хабаровского края в 1,3 миллиона человек.
https://ria.ru/20211020/vaktsiantsiya-1755485930.html
https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755409291.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_388:0:2521:1600_1920x0_80_0_0_d777d66e374893845826621f1daa6d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, хабаровский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил дегтярев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
05:23 21.10.2021 (обновлено: 05:35 21.10.2021)
 
В Хабаровском крае постановили вакцинировать 80% работников ряда сфер

В Хабаровском крае постановили вакцинировать 80 процентов работников определенных сфер

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной
Шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 21 окт - РИА Новости. Число работников, подлежащих обязательной вакцинации, увеличили в Хабаровском крае: к концу года, согласно постановлению главного санитарного врача края, вместо 60% должно быть привито 80% работников сферы услуг, ЖКХ, транспорта.
"В срок до 20 ноября 2021 года в Хабаровском крае необходимо организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 20 декабря вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников, служащих (работников саун и бань, театров и кинотеатров, магазинов и ресторанов, таксистов и врачей, работников ЖКХ, энергетики, туризма, водного транспорта – ред.)", - говорится в постановлении.
Главный государственный санитарный врач по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева отметила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции расценивается как неблагополучная. Как следует из документа, в последние три недели отмечается тенденция к росту числа новых случаев. "В период с 40-й по 41-ю неделю еженедельный темп прироста числа новых случаев составлял до 5,8%... За последнюю неделю госпитализировано 743 человека, что на 13,8% больше, чем за предыдущую неделю. Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослое трудоспособное население в возрасте от 18 до 60 лет, который составляет 74%", - отмечается в документе.
Выросло число заболевших среди занятых в сфере услуг, посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом, информирует Роспотребнадзор.
Медицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 21:19Распространение коронавируса
Мантуров призвал ускорить вакцинацию сотрудников промышленности и торговли
В связи с распространением COVID-19 в Хабаровском крае скорректированы ограничительные меры, рассказал губернатор региона Михаил Дегтярев. "Число посетителей театров, кинотеатров, филармоний, фитнес-центров, бассейнов и других объектов, работающих в этих сферах, минимизируем до 50% от пропускной способности. Тысяча человек - максимальная заполняемость трибун при проведении профессиональных спортивных соревнований по футболу и хоккею", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
По данным минздрава региона, всего за время пандемии в крае коронавирусом заразились более 89,9 тысячи человек, умерли 872. Полностью завершили вакцинацию более 338 тысяч человек при населении Хабаровского края в 1,3 миллиона человек.
Центр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 15:07Распространение коронавируса
Путин призвал регионы наращивать темпы вакцинации от COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоХабаровский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоМихаил ДегтяревКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:53Депздрав разъяснил ситуацию с COVID-19 среди детей в Москве
12:52Ракета Южной Кореи не смогла вывести на орбиту макет спутника
12:50На Ямале ввели QR-коды для посещения общепита и салонов красоты
12:48В Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеев
12:48Кулеба заявил, что Европа будет неполноценной без Украины
12:46Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режим
12:45В Подмосковье обязали перевести на удаленку работников старше 60 лет
12:42Основатель Group-IB не признал вину в госизмене
12:41В Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людей
12:41Песков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированием
12:40Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни
12:39В Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощь
12:36В Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября
12:36В Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по Украине
12:34Делегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко
12:33Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской области
12:32СК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода Донецка
12:29Собянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающим
12:27В Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслуг
12:27Использование QR-кодов и масок на мероприятиях в Москве станет обязательным
Лента новостейМолния
Депздрав разъяснил ситуацию с COVID-19 среди детей в МосквеРакета Южной Кореи не смогла вывести на орбиту макет спутникаНа Ямале ввели QR-коды для посещения общепита и салонов красотыВ Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеевКулеба заявил, что Европа будет неполноценной без УкраиныВолодин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режимВ Подмосковье обязали перевести на удаленку работников старше 60 летОснователь Group-IB не признал вину в госизменеВ Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людейПесков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированиемРоспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дниВ Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощьВ Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноябряВ Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по УкраинеДелегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской областиСК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода ДонецкаСобянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающимВ Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслугИспользование QR-кодов и масок на мероприятиях в Москве станет обязательным