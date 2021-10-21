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В Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеев
В Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеев - РИА Новости, 21.10.2021
В Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеев
С 8 ноября посещать театры и музеи в Подмосковье можно будет при наличии QR-кода, в маске, заполняемость должна составлять 70% от общей вместимости, сообщается... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:48
2021-10-21T13:22
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
новости культуры
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
музеи
театры
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МОСКВА, 21 окт. – РИА Новости. С 8 ноября посещать театры и музеи в Подмосковье можно будет при наличии QR-кода, в маске, заполняемость должна составлять 70% от общей вместимости, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева "Воробьев LIVE".Андрей Воробьёв подписал постановление, вводящее на территории МО ряд ограничений для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом."С 08.11.2021 до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области . …Посещение театров и музеев допускается со следующими ограничениями: 70% от общей вместимости; наличие у всех зрителей QR-кодов. Использование масок или респиратора, а также при соблюдении иных требований Роспотребнадзора. Предпринимателям и организациям, которые оказывают услуги на территории Московской области, настоятельно рекомендуется принять аналогичные требования по использованию QR-кодов, масок и других стандартов безопасности",- говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, новости культуры, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, музеи, театры
12:48 21.10.2021 (обновлено: 13:22 21.10.2021)
 
В Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеев

В Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеев из-за ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПосетитель у входа в Московский музей космонавтики на ВДНХ в Москве
Посетитель у входа в Московский музей космонавтики на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 окт. – РИА Новости. С 8 ноября посещать театры и музеи в Подмосковье можно будет при наличии QR-кода, в маске, заполняемость должна составлять 70% от общей вместимости, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева "Воробьев LIVE".
Андрей Воробьёв подписал постановление, вводящее на территории МО ряд ограничений для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом.
"С 08.11.2021 до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области . …Посещение театров и музеев допускается со следующими ограничениями: 70% от общей вместимости; наличие у всех зрителей QR-кодов. Использование масок или респиратора, а также при соблюдении иных требований Роспотребнадзора. Предпринимателям и организациям, которые оказывают услуги на территории Московской области, настоятельно рекомендуется принять аналогичные требования по использованию QR-кодов, масок и других стандартов безопасности",- говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевНовости культурыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМузеиТеатры
 
 
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