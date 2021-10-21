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В Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеев

В Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеев - РИА Новости, 21.10.2021

В Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеев

С 8 ноября посещать театры и музеи в Подмосковье можно будет при наличии QR-кода, в маске, заполняемость должна составлять 70% от общей вместимости, сообщается... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:48

2021-10-21T12:48

2021-10-21T13:22

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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музеи

театры

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МОСКВА, 21 окт. – РИА Новости. С 8 ноября посещать театры и музеи в Подмосковье можно будет при наличии QR-кода, в маске, заполняемость должна составлять 70% от общей вместимости, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева "Воробьев LIVE".Андрей Воробьёв подписал постановление, вводящее на территории МО ряд ограничений для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом."С 08.11.2021 до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области . …Посещение театров и музеев допускается со следующими ограничениями: 70% от общей вместимости; наличие у всех зрителей QR-кодов. Использование масок или респиратора, а также при соблюдении иных требований Роспотребнадзора. Предпринимателям и организациям, которые оказывают услуги на территории Московской области, настоятельно рекомендуется принять аналогичные требования по использованию QR-кодов, масок и других стандартов безопасности",- говорится в сообщении.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, новости культуры, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, музеи, театры