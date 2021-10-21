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В польских городах будут очищать воздух с помощью граффити

В польских городах будут очищать воздух с помощью граффити - РИА Новости, 21.10.2021

В польских городах будут очищать воздух с помощью граффити

В Варшаве, Кракове и Гданьске нарисовали граффити, которые очищают воздух, сообщает "Европульс". РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T06:40

2021-10-21T06:40

2021-10-21T06:40

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краков

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Варшаве, Кракове и Гданьске нарисовали граффити, которые очищают воздух, сообщает "Европульс".Изображения будут абсорбировать выбросы благодаря специальной краске. В ее составе есть вещество (диоксид титана), которое улавливает и поглощает вредные парниковые газы.Один квадратный метр таких граффити за год может впитать столько же, сколько одно дерево. Таким образом, рисунок площадью 300 квадратных метров будет выполнять "работу" целого парка.Граффити появились на фасадах домов в жилых районах городов. Изображения призывают обратить внимание на проблемы глобального изменения климата. Например, они показывают, как важно использовать солнечную и ветряную энергию, чтобы сохранить планету.Загрязненность воздуха в Польше — одна из самых высоких по всему ЕС. Поэтому в Ченстохове, например, планируют проложить очищающие атмосферу трамвайные пути, а в автобусах Лозди тестируют обеззараживающие аэрофильтры нового поколения.

https://ria.ru/20200207/1564403596.html

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2021

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варшава, гданьск, краков, новости - туризм, туризм