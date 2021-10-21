https://ria.ru/20211021/politika-1755683950.html

Депутат прокомментировал слова Путина про умеренный консерватизм

Депутат прокомментировал слова Путина про умеренный консерватизм - РИА Новости, 21.10.2021

Депутат прокомментировал слова Путина про умеренный консерватизм

Россия стремится к модели умеренного консерватизма, такой курс будет для страны защитой, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:06

2021-10-21T20:06

2021-10-21T20:06

политика

владимир путин

госдума рф

алексей чепа

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия стремится к модели умеренного консерватизма, такой курс будет для страны защитой, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло". По словам президента, умеренный консерватизм является самой разумной линией поведения."Я думаю, что, скорее всего, мы к этому сегодня стремимся. По моему мнению, мы этого не достигли", - ответил Чепа на вопрос, придерживается ли Россия курса умеренного консерватизма.Вместе с тем политик добавил, что такой подход может сохранить общественные основы в стране и стать некоей "защитой" России."И естественно, такой консерватизм, к которому нужно стремиться, он во многом защитит по крайней мере те основы, к которым мы привыкли, наш народ привык. Для нас это во многом будет определенной защитой. И если к этому мировое сообщество сегодня придет, то в этом понимании, конечно, Путин прав", - сказал депутат.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, госдума рф, алексей чепа, россия