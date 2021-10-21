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В Югре появятся первые полигоны освоения трудноизвлекаемых запасов

В Югре появятся первые полигоны освоения трудноизвлекаемых запасов - РИА Новости, 21.10.2021

В Югре появятся первые полигоны освоения трудноизвлекаемых запасов

Первые в России технологические полигоны освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) начнут работу в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает правительство... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T23:22

2021-10-21T23:22

2021-10-21T23:22

ханты-мансийский автономный округ

экономика

ханты-мансийск

газпром нефть

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Первые в России технологические полигоны освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) начнут работу в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает правительство региона.Новый вид недропользования – технологические полигоны для геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых – был закреплен в федеральном законе "О недрах" в 2020 году."Накануне, впервые в России, по решению комиссии Федерального агентства по недропользованию, два лицензионных участка Югры – "Салымский 3 ТРИЗ" и "Северо-Восточная часть Пальяновской площади Красноленинского месторождения ТРИЗ" – предоставлены в пользование как технологические полигоны", - говорится в сообщении.Уточняется, что право на их опытно-промышленное освоение получили дочерние общества "Газпром нефти", на испытательных полигонах компании продолжат работу в рамках федерального проекта "Технологии освоения трудноизвлекаемых запасов".Благодаря технологическим полигонам в Югре будет реализован полный цикл создания инновационных решений: от идеи и апробации до промышленного применения и тиражирования. По мнению властей, технологические полигоны помогут в разработке отечественных технологий для добычи ТРИЗ и выступят для нефтегазового комплекса России одним из решений в достижении технологической независимости.По словам директора регионального департамента недропользования и природных ресурсов Сергея Филатова, поиски технологических и инженерных решений для "трудной" нефти позволят подготовиться к полномасштабной разработке залежей баженовской свиты, освоение которых еще несколько лет назад считалось нерентабельным. Он отметил, что в этой работе большую роль сыграет Центр исследования керна, созданный в Ханты-Мансийске на базе ЦРН им. В.И. Шпильмана.Как отметили в правительстве Югры, сейчас на трудноизвлекаемые запасы приходится почти 43% от общего объема добычи нефти в регионе. Испытательные полигоны для освоения ТРИЗ помогут сформировать инновационный резерв страны и в перспективе нарастить объемы нефтедобычи: по прогнозам специалистов, до 2030 года добычу нефти только из баженовской свиты планируется увеличить до 10 миллионов тонн.

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ханты-мансийск

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экономика, ханты-мансийск, газпром нефть, ханты-мансийский автономный округ, россия