Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211021/poligony-1755708893.html
В Югре появятся первые полигоны освоения трудноизвлекаемых запасов
В Югре появятся первые полигоны освоения трудноизвлекаемых запасов - РИА Новости, 21.10.2021
В Югре появятся первые полигоны освоения трудноизвлекаемых запасов
Первые в России технологические полигоны освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) начнут работу в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает правительство... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T23:22
2021-10-21T23:22
ханты-мансийский автономный округ
экономика
ханты-мансийск
газпром нефть
ханты-мансийский автономный округ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155773/66/1557736628_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9813a77138d58df49194d90bee0871cd.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Первые в России технологические полигоны освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) начнут работу в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает правительство региона.Новый вид недропользования – технологические полигоны для геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых – был закреплен в федеральном законе "О недрах" в 2020 году."Накануне, впервые в России, по решению комиссии Федерального агентства по недропользованию, два лицензионных участка Югры – "Салымский 3 ТРИЗ" и "Северо-Восточная часть Пальяновской площади Красноленинского месторождения ТРИЗ" – предоставлены в пользование как технологические полигоны", - говорится в сообщении.Уточняется, что право на их опытно-промышленное освоение получили дочерние общества "Газпром нефти", на испытательных полигонах компании продолжат работу в рамках федерального проекта "Технологии освоения трудноизвлекаемых запасов".Благодаря технологическим полигонам в Югре будет реализован полный цикл создания инновационных решений: от идеи и апробации до промышленного применения и тиражирования. По мнению властей, технологические полигоны помогут в разработке отечественных технологий для добычи ТРИЗ и выступят для нефтегазового комплекса России одним из решений в достижении технологической независимости.По словам директора регионального департамента недропользования и природных ресурсов Сергея Филатова, поиски технологических и инженерных решений для "трудной" нефти позволят подготовиться к полномасштабной разработке залежей баженовской свиты, освоение которых еще несколько лет назад считалось нерентабельным. Он отметил, что в этой работе большую роль сыграет Центр исследования керна, созданный в Ханты-Мансийске на базе ЦРН им. В.И. Шпильмана.Как отметили в правительстве Югры, сейчас на трудноизвлекаемые запасы приходится почти 43% от общего объема добычи нефти в регионе. Испытательные полигоны для освоения ТРИЗ помогут сформировать инновационный резерв страны и в перспективе нарастить объемы нефтедобычи: по прогнозам специалистов, до 2030 года добычу нефти только из баженовской свиты планируется увеличить до 10 миллионов тонн.
https://ria.ru/20211020/festival-1755340584.html
https://ria.ru/20211015/yugra-1754752766.html
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155773/66/1557736628_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_147545b9669909c118260af3dca30494.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, ханты-мансийск, газпром нефть, ханты-мансийский автономный округ, россия
23:22 21.10.2021
 
В Югре появятся первые полигоны освоения трудноизвлекаемых запасов

В Югре появятся первые технологические полигоны освоения трудноизвлекаемых запасов

© Фото : Кирилл СыропятовЮгра. Вид с вертолета
Югра. Вид с вертолета - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Фото : Кирилл Сыропятов
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Первые в России технологические полигоны освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) начнут работу в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает правительство региона.
Новый вид недропользования – технологические полигоны для геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых – был закреплен в федеральном законе "О недрах" в 2020 году.
"Накануне, впервые в России, по решению комиссии Федерального агентства по недропользованию, два лицензионных участка Югры – "Салымский 3 ТРИЗ" и "Северо-Восточная часть Пальяновской площади Красноленинского месторождения ТРИЗ" – предоставлены в пользование как технологические полигоны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что право на их опытно-промышленное освоение получили дочерние общества "Газпром нефти", на испытательных полигонах компании продолжат работу в рамках федерального проекта "Технологии освоения трудноизвлекаемых запасов".
Сургут - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 10:50Ханты-Мансийский Автономный Округ
Сургутский район Югры может стать площадкой для фестиваля "Эколята Севера"
Благодаря технологическим полигонам в Югре будет реализован полный цикл создания инновационных решений: от идеи и апробации до промышленного применения и тиражирования. По мнению властей, технологические полигоны помогут в разработке отечественных технологий для добычи ТРИЗ и выступят для нефтегазового комплекса России одним из решений в достижении технологической независимости.
По словам директора регионального департамента недропользования и природных ресурсов Сергея Филатова, поиски технологических и инженерных решений для "трудной" нефти позволят подготовиться к полномасштабной разработке залежей баженовской свиты, освоение которых еще несколько лет назад считалось нерентабельным. Он отметил, что в этой работе большую роль сыграет Центр исследования керна, созданный в Ханты-Мансийске на базе ЦРН им. В.И. Шпильмана.
Как отметили в правительстве Югры, сейчас на трудноизвлекаемые запасы приходится почти 43% от общего объема добычи нефти в регионе. Испытательные полигоны для освоения ТРИЗ помогут сформировать инновационный резерв страны и в перспективе нарастить объемы нефтедобычи: по прогнозам специалистов, до 2030 года добычу нефти только из баженовской свиты планируется увеличить до 10 миллионов тонн.
Торжественная церемония инаугурации губернатора Югры Натальи Комаровой
15 октября, 15:23Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре призвали учредить премию за сохранение языков коренных народов
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаХанты-МансийскГазпром нефтьХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:47США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня
04:43Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
02:16В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
02:08Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19
Лента новостейМолния
США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту ТайваняБайден заявил, что не хочет холодной войны с КитаемВ Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвыВ ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемииИммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19