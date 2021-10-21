В Югре появятся первые полигоны освоения трудноизвлекаемых запасов
В Югре появятся первые технологические полигоны освоения трудноизвлекаемых запасов
© Фото : Кирилл СыропятовЮгра. Вид с вертолета
© Фото : Кирилл Сыропятов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Первые в России технологические полигоны освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) начнут работу в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает правительство региона.
Новый вид недропользования – технологические полигоны для геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых – был закреплен в федеральном законе "О недрах" в 2020 году.
"Накануне, впервые в России, по решению комиссии Федерального агентства по недропользованию, два лицензионных участка Югры – "Салымский 3 ТРИЗ" и "Северо-Восточная часть Пальяновской площади Красноленинского месторождения ТРИЗ" – предоставлены в пользование как технологические полигоны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что право на их опытно-промышленное освоение получили дочерние общества "Газпром нефти", на испытательных полигонах компании продолжат работу в рамках федерального проекта "Технологии освоения трудноизвлекаемых запасов".
Благодаря технологическим полигонам в Югре будет реализован полный цикл создания инновационных решений: от идеи и апробации до промышленного применения и тиражирования. По мнению властей, технологические полигоны помогут в разработке отечественных технологий для добычи ТРИЗ и выступят для нефтегазового комплекса России одним из решений в достижении технологической независимости.
По словам директора регионального департамента недропользования и природных ресурсов Сергея Филатова, поиски технологических и инженерных решений для "трудной" нефти позволят подготовиться к полномасштабной разработке залежей баженовской свиты, освоение которых еще несколько лет назад считалось нерентабельным. Он отметил, что в этой работе большую роль сыграет Центр исследования керна, созданный в Ханты-Мансийске на базе ЦРН им. В.И. Шпильмана.
Как отметили в правительстве Югры, сейчас на трудноизвлекаемые запасы приходится почти 43% от общего объема добычи нефти в регионе. Испытательные полигоны для освоения ТРИЗ помогут сформировать инновационный резерв страны и в перспективе нарастить объемы нефтедобычи: по прогнозам специалистов, до 2030 года добычу нефти только из баженовской свиты планируется увеличить до 10 миллионов тонн.