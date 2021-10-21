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На жительницу Ростовской области, державшую сестру в подвале, завели дело

На жительницу Ростовской области, державшую сестру в подвале, завели дело - РИА Новости, 21.10.2021

На жительницу Ростовской области, державшую сестру в подвале, завели дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тарасовского района Ростовской области, которая "длительное время" держала 14-летнюю сестру в... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:56

2021-10-21T14:56

2021-10-21T14:56

происшествия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тарасовского района Ростовской области, которая "длительное время" держала 14-летнюю сестру в подвале, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Тарасовского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - сказал он.По данным следствия, подозреваемая является опекуном своей несовершеннолетней сестры. После ссоры из-за самовольного ухода девочки из дома женщина заставила ее спуститься в подвал дома и заперла там "на длительное время". Когда опекуна не было дома, девочка смогла выбраться и обратилась в полицию. Ее забрали в Центр помощи детям.

https://ria.ru/20210904/garazh-1748683121.html

ростовская область

россия

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происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия