https://ria.ru/20211021/podrostki-1755704009.html

В Псковской области введут запрет на посещение подростками ТЦ без родителей

В Псковской области введут запрет на посещение подростками ТЦ без родителей - РИА Новости, 21.10.2021

В Псковской области введут запрет на посещение подростками ТЦ без родителей

Запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения родителей будет введен с 25 октября в Псковской области, сообщает информирует... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T22:29

2021-10-21T22:29

2021-10-21T22:29

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения родителей будет введен с 25 октября в Псковской области, сообщает информирует официальный Telegram-канал региона."С 25 октября в Псковской области вводится запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запрещено без родителей приходить в заведения общепита, аквапарки, организации досуга и развлечений", - сказано в сообщении.Отмечается, что с 25 октября по 3 ноября в школах Псковской области объявлены осенние каникулы. В этот же период в дошкольных учреждениях будет организована работа дежурных групп для детей работающих граждан.Также с 25 октября и по 29 октября колледжи и вузы перейдут на дистанционное обучение. С 25 октября по 7 ноября закроются учреждения дополнительного образования.

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