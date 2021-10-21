https://ria.ru/20211021/podmoskove-1755569558.html
В Подмосковье ввели ограничения на посещение театров в нерабочие дни
В Подмосковье ввели ограничения на посещение театров в нерабочие дни - РИА Новости, 21.10.2021
В Подмосковье ввели ограничения на посещение театров в нерабочие дни
Посещать театры и музеи в Подмосковье в нерабочие дни можно при наличии QR-кода и в маске, заполняемость - 50% от общей вместимости, сообщается в... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:18
2021-10-21T13:18
2021-10-21T13:24
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Посещать театры и музеи в Подмосковье в нерабочие дни можно при наличии QR-кода и в маске, заполняемость - 50% от общей вместимости, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.Нерабочие дни в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года включительно устанавливаются в Подмосковье из-за ситуации с COVID-19."С 28.10.2021 по 07.11.2021 посещение театров и музеев допускается со следующими ограничениями: 50% от общей вместимости; наличие у всех зрителей QR-кодов; использование масок или респиратора, а также при соблюдении иных требований Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
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общество, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости культуры, культура, музеи, театры
13:18 21.10.2021 (обновлено: 13:24 21.10.2021)
В Подмосковье ввели ограничения на посещение театров в нерабочие дни
В Подмосковье театры и музеи в нерабочие дни можно будет посетить только с QR-кодом