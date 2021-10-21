https://ria.ru/20211021/podderzhka-1755641445.html

Спикер Калужского ЗС призвал финансово поддержать исторические города

Спикер Калужского ЗС призвал финансово поддержать исторические города - РИА Новости, 21.10.2021

Спикер Калужского ЗС призвал финансово поддержать исторические города

Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев заявил о необходимости совершенствования законодательства, чтобы исторические... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:44

2021-10-21T17:44

2021-10-21T17:45

калужская область

калужская область

боровск

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КАЛУГА, 21 окт – РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев заявил о необходимости совершенствования законодательства, чтобы исторические города получали областные и федеральные средства для развития инфраструктуры с перспективой развития туризма, сообщает пресс-служба Заксобрания.В четверг на заседании сессии областные депутаты заслушали информацию правительства региона об основных направлениях развития въездного туризма. Заместитель губернатора Владимир Попов рассказал, что в целом в Калужской области к посещению предлагается более 1000 объектов. Важнейшим показателем состояния сферы является объем турпотока. По итогам прошлого года он снизился на 30%, но в настоящий момент, по словам замгубернатора, регион почти достиг фактического показателя аналогичного периода 2019 года – 2 миллиона человек.В числе перспективных направлений развития отрасли он отметил тот факт, что Калужская область, наряду с Московской, Ярославской, Владимирской, Тульской и другими областями центра России присоединилась к проекту "Большое Золотое кольцо". Проект предусматривает развитие туристически привлекательных территорий, в перечень которых войдут Боровский, Тарусский, Малоярославецкий, Жуковский и другие северные районы области.Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев заострил внимание на теме развития малых городов и увеличении в них туристического потока."Вчера на личном приеме в Боровске, который является историческим поселением, мы этот вопрос обсуждали с краеведами. Прозвучало предложение о том, чтобы таким городам обеспечить прямое федеральное финансирование, потому что они нуждаются в принципиально другом качестве инфраструктуры", - заявил Новосельцев.Он подчеркнул, что на сегодняшний день все программы, в том числе и обширные программы министерства культуры РФ, рассчитаны на то, чтобы поддерживать и реставрировать объекты культурного наследия, находящиеся в федеральной собственности. "А в наших малых городах они находятся в собственности муниципалитетов, поэтому в программы мы не попадаем. Необходимо формировать программу областную, потому что собственные налоги у исторических городов малы. Они нуждаются в нашей помощи. Над этим надо думать. Кроме того, надо готовить предложения по изменению федерального законодательства, чтобы, к примеру, статус, который получил Боровск, был обеспечен федеральным финансированием", - предложил Геннадий Новосельцев.Владимир Попов согласился с этими инициативами. По его словам, к их проработке подключатся специалисты профильных ведомств.

https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755052065.html

https://ria.ru/20211008/kaluga-1753759786.html

калужская область

боровск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калужская область, боровск, владимир попов, россия