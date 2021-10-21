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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211021/podderzhka-1755641445.html
Спикер Калужского ЗС призвал финансово поддержать исторические города
Спикер Калужского ЗС призвал финансово поддержать исторические города - РИА Новости, 21.10.2021
Спикер Калужского ЗС призвал финансово поддержать исторические города
Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев заявил о необходимости совершенствования законодательства, чтобы исторические... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:44
2021-10-21T17:45
калужская область
калужская область
боровск
владимир попов
россия
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КАЛУГА, 21 окт – РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев заявил о необходимости совершенствования законодательства, чтобы исторические города получали областные и федеральные средства для развития инфраструктуры с перспективой развития туризма, сообщает пресс-служба Заксобрания.В четверг на заседании сессии областные депутаты заслушали информацию правительства региона об основных направлениях развития въездного туризма. Заместитель губернатора Владимир Попов рассказал, что в целом в Калужской области к посещению предлагается более 1000 объектов. Важнейшим показателем состояния сферы является объем турпотока. По итогам прошлого года он снизился на 30%, но в настоящий момент, по словам замгубернатора, регион почти достиг фактического показателя аналогичного периода 2019 года – 2 миллиона человек.В числе перспективных направлений развития отрасли он отметил тот факт, что Калужская область, наряду с Московской, Ярославской, Владимирской, Тульской и другими областями центра России присоединилась к проекту "Большое Золотое кольцо". Проект предусматривает развитие туристически привлекательных территорий, в перечень которых войдут Боровский, Тарусский, Малоярославецкий, Жуковский и другие северные районы области.Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев заострил внимание на теме развития малых городов и увеличении в них туристического потока."Вчера на личном приеме в Боровске, который является историческим поселением, мы этот вопрос обсуждали с краеведами. Прозвучало предложение о том, чтобы таким городам обеспечить прямое федеральное финансирование, потому что они нуждаются в принципиально другом качестве инфраструктуры", - заявил Новосельцев.Он подчеркнул, что на сегодняшний день все программы, в том числе и обширные программы министерства культуры РФ, рассчитаны на то, чтобы поддерживать и реставрировать объекты культурного наследия, находящиеся в федеральной собственности. "А в наших малых городах они находятся в собственности муниципалитетов, поэтому в программы мы не попадаем. Необходимо формировать программу областную, потому что собственные налоги у исторических городов малы. Они нуждаются в нашей помощи. Над этим надо думать. Кроме того, надо готовить предложения по изменению федерального законодательства, чтобы, к примеру, статус, который получил Боровск, был обеспечен федеральным финансированием", - предложил Геннадий Новосельцев.Владимир Попов согласился с этими инициативами. По его словам, к их проработке подключатся специалисты профильных ведомств.
https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755052065.html
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калужская область, боровск, владимир попов, россия
17:44 21.10.2021 (обновлено: 17:45 21.10.2021)
 
Спикер Калужского ЗС призвал финансово поддержать исторические города

Спикер ЗС Калужской области Новосельцев призвал финансово поддержать исторические города

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Калужской мужской гимназии
Здание Калужской мужской гимназии - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЛУГА, 21 окт – РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев заявил о необходимости совершенствования законодательства, чтобы исторические города получали областные и федеральные средства для развития инфраструктуры с перспективой развития туризма, сообщает пресс-служба Заксобрания.
В четверг на заседании сессии областные депутаты заслушали информацию правительства региона об основных направлениях развития въездного туризма. Заместитель губернатора Владимир Попов рассказал, что в целом в Калужской области к посещению предлагается более 1000 объектов. Важнейшим показателем состояния сферы является объем турпотока. По итогам прошлого года он снизился на 30%, но в настоящий момент, по словам замгубернатора, регион почти достиг фактического показателя аналогичного периода 2019 года – 2 миллиона человек.
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В числе перспективных направлений развития отрасли он отметил тот факт, что Калужская область, наряду с Московской, Ярославской, Владимирской, Тульской и другими областями центра России присоединилась к проекту "Большое Золотое кольцо". Проект предусматривает развитие туристически привлекательных территорий, в перечень которых войдут Боровский, Тарусский, Малоярославецкий, Жуковский и другие северные районы области.
Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев заострил внимание на теме развития малых городов и увеличении в них туристического потока.
"Вчера на личном приеме в Боровске, который является историческим поселением, мы этот вопрос обсуждали с краеведами. Прозвучало предложение о том, чтобы таким городам обеспечить прямое федеральное финансирование, потому что они нуждаются в принципиально другом качестве инфраструктуры", - заявил Новосельцев.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день все программы, в том числе и обширные программы министерства культуры РФ, рассчитаны на то, чтобы поддерживать и реставрировать объекты культурного наследия, находящиеся в федеральной собственности. "А в наших малых городах они находятся в собственности муниципалитетов, поэтому в программы мы не попадаем. Необходимо формировать программу областную, потому что собственные налоги у исторических городов малы. Они нуждаются в нашей помощи. Над этим надо думать. Кроме того, надо готовить предложения по изменению федерального законодательства, чтобы, к примеру, статус, который получил Боровск, был обеспечен федеральным финансированием", - предложил Геннадий Новосельцев.
Владимир Попов согласился с этими инициативами. По его словам, к их проработке подключатся специалисты профильных ведомств.
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