https://ria.ru/20211021/podderzhka-1755616209.html
Власти Москвы пообещали поддержать ресторанный бизнес
Власти Москвы пообещали поддержать ресторанный бизнес - РИА Новости, 21.10.2021
Власти Москвы пообещали поддержать ресторанный бизнес
Власти Москвы пообещали ресторанному бизнесу меры поддержки в связи с возможным ущербом из-за десятидневного локдауна, сообщил РИА Новости вице-президент... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:13
2021-10-21T16:13
2021-10-21T16:13
распространение коронавируса
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Власти Москвы пообещали ресторанному бизнесу меры поддержки в связи с возможным ущербом из-за десятидневного локдауна, сообщил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.В Москве на время нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта и других, сообщил в четверг мэр города Сергей Собянин. Рестораны и кафе могут работать навынос и доставку готовых блюд. Режим нерабочих дней позволяет в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения коронавируса, подчеркнул мэр."Мы думаем, что Москва постарается максимально вывести бизнес из этой сложной ситуации", - сказал Миронов, заметив, что в связи с этим не имеет смысла говорить и о возможных убытках."Москва всегда разрабатывает меры поддержки. Не было такого, чтобы город этого не делал. И в данном случае мы уже общались с мэрией, разрабатывать меры поддержки они будут", - сказал омбудсмен.Миронов предположил, что подобные меры могут коснуться ресторанного бизнеса и в других регионах РФ. Он также заметил, что имеет в виду период именно десятидневного локдауна, нормальная и понятная для отрасли мера - закрытие ресторанов именно на это время."Конечно важно, чтобы через десять дней все снова открылись, чтобы только на этот период была такая легкая консервация. Больший срок - это уже другая категория в принципе", - заметил он.
https://ria.ru/20211021/moskva-1755603097.html
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москва, сергей собянин, сергей миронов, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Власти Москвы пообещали поддержать ресторанный бизнес
Власти Москвы пообещали поддержать ресторанный бизнес в связи с возможным ущербом