https://ria.ru/20211021/peskov-1755560421.html

Песков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированием

Песков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированием - РИА Новости, 21.10.2021

Песков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированием

Минцифры должно разъяснить идею расширить список СМИ, которые могут не отчитываться о финансировании из-за рубежа перед Роскомнадзором, в Кремле позиции по... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:41

2021-10-21T12:41

2021-10-21T12:41

общество

дмитрий песков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_257297a83d59d743c55183208b3574e5.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минцифры должно разъяснить идею расширить список СМИ, которые могут не отчитываться о финансировании из-за рубежа перед Роскомнадзором, в Кремле позиции по этому вопросу пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее на портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован проект Минцифры, где предлагается расширить перечень СМИ, которые могут не отчитываться перед Роскомнадзором о получении денежных средств из иностранных источников. В министерстве считают, что в реестр иноагентов не должны попадать СМИ, учредителями которых являются федеральные органы госвласти или финансируемые субсидиями из бюджета."Здесь нужно обязательно дождаться разъяснения от министерства связи. Насколько я понимаю, пока речь идет о некой инициативе. Это пока на стадии обсуждения. В любом случае, это потребует каких-то изменений в законе о СМИ, потому что этим законом какой-то дифференциации по критерию собственности не предусмотрено. Поэтому должны поступить объяснения от министерства", - сказал Песков журналистам.Он сообщил, что позиции администрации президента или самого главы государства на эту тему пока нет.

https://ria.ru/20211019/inoagent-1755185797.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия