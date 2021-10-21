https://ria.ru/20211021/peskov-1755560421.html
Песков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированием
Песков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированием - РИА Новости, 21.10.2021
Песков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированием
Минцифры должно разъяснить идею расширить список СМИ, которые могут не отчитываться о финансировании из-за рубежа перед Роскомнадзором, в Кремле позиции по... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:41
2021-10-21T12:41
2021-10-21T12:41
общество
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минцифры должно разъяснить идею расширить список СМИ, которые могут не отчитываться о финансировании из-за рубежа перед Роскомнадзором, в Кремле позиции по этому вопросу пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее на портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован проект Минцифры, где предлагается расширить перечень СМИ, которые могут не отчитываться перед Роскомнадзором о получении денежных средств из иностранных источников. В министерстве считают, что в реестр иноагентов не должны попадать СМИ, учредителями которых являются федеральные органы госвласти или финансируемые субсидиями из бюджета."Здесь нужно обязательно дождаться разъяснения от министерства связи. Насколько я понимаю, пока речь идет о некой инициативе. Это пока на стадии обсуждения. В любом случае, это потребует каких-то изменений в законе о СМИ, потому что этим законом какой-то дифференциации по критерию собственности не предусмотрено. Поэтому должны поступить объяснения от министерства", - сказал Песков журналистам.Он сообщил, что позиции администрации президента или самого главы государства на эту тему пока нет.
https://ria.ru/20211019/inoagent-1755185797.html
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общество, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Песков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированием
Песков призвал разъяснить идею по списку СМИ, не отчитывающихся о финансах из-за рубежа