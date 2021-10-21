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Эрдоган рассказал о переговорах с США по поставке истребителей F-16
Эрдоган рассказал о переговорах с США по поставке истребителей F-16 - РИА Новости, 21.10.2021
Эрдоган рассказал о переговорах с США по поставке истребителей F-16
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна ведет переговоры с США по поводу поставок истребителей F-16 после отказа Вашингтона продать новейшие F-35. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:48
2021-10-21T14:48
в мире
италия
норвегия
дания
f-35
большая двадцатка
с-400 «триумф»
f-16
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АНКАРА, 21 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна ведет переговоры с США по поводу поставок истребителей F-16 после отказа Вашингтона продать новейшие F-35.Эрдоган заявил в воскресенье, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35."Сейчас переговоры по этой теме (покупка F-16 - ред.) ведутся на низком уровне. Но мы свои 1,4 миллиарда долларов (уплаченных за F-35) так или иначе получим. Наше минобороны в ближайшие дни проведет переговоры с американскими коллегами. Верю, что удастся сблизиться. Конечно, мы обсудим эту тему с (президентом США Джо) Байденом в Риме на саммите G20. Никаким образом не позволим попирать наши права", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь из поездки по африканскими странам. Его цитирует телеканал Haberturk.Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более одной тысячи компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.
https://ria.ru/20211009/turtsiya-1753807417.html
https://ria.ru/20210716/f-35-1741468270.html
италия
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в мире, италия, норвегия, дания, f-35, большая двадцатка, с-400 «триумф», f-16, мустафа варанк
14:48 21.10.2021
 
Эрдоган рассказал о переговорах с США по поставке истребителей F-16

Турция ведет переговоры с США по поставке истребителей F-16 после отказа в продаже F-35

© REUTERS / Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© REUTERS / Presidential Press Office
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна ведет переговоры с США по поводу поставок истребителей F-16 после отказа Вашингтона продать новейшие F-35.
Эрдоган заявил в воскресенье, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам седьмого заседания Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД Рф и Турции - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
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"Сейчас переговоры по этой теме (покупка F-16 - ред.) ведутся на низком уровне. Но мы свои 1,4 миллиарда долларов (уплаченных за F-35) так или иначе получим. Наше минобороны в ближайшие дни проведет переговоры с американскими коллегами. Верю, что удастся сблизиться. Конечно, мы обсудим эту тему с (президентом США Джо) Байденом в Риме на саммите G20. Никаким образом не позволим попирать наши права", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь из поездки по африканскими странам. Его цитирует телеканал Haberturk.
Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более одной тысячи компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.
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В миреИталияНорвегияДанияF-35Большая двадцаткаС-400 «Триумф»F-16Мустафа Варанк
 
 
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