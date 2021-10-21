Эрдоган рассказал о переговорах с США по поставке истребителей F-16
Турция ведет переговоры с США по поставке истребителей F-16 после отказа в продаже F-35
АНКАРА, 21 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна ведет переговоры с США по поводу поставок истребителей F-16 после отказа Вашингтона продать новейшие F-35.
Эрдоган заявил в воскресенье, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.
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"Сейчас переговоры по этой теме (покупка F-16 - ред.) ведутся на низком уровне. Но мы свои 1,4 миллиарда долларов (уплаченных за F-35) так или иначе получим. Наше минобороны в ближайшие дни проведет переговоры с американскими коллегами. Верю, что удастся сблизиться. Конечно, мы обсудим эту тему с (президентом США Джо) Байденом в Риме на саммите G20. Никаким образом не позволим попирать наши права", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь из поездки по африканскими странам. Его цитирует телеканал Haberturk.
Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более одной тысячи компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.