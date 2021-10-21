https://ria.ru/20211021/pentagon-1755628849.html

Пентагон заявил, что изменения климата создают угрозу нацбезопасности США

Пентагон заявил, что изменения климата создают угрозу нацбезопасности США - РИА Новости, 21.10.2021

Пентагон заявил, что изменения климата создают угрозу нацбезопасности США

Пентагон подготовил первый доклад по последствиям изменения климата для ведомства и пришел к выводу, что изменения климата создают новые угрозы, меняя... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:00

2021-10-21T17:00

2021-10-21T17:04

в мире

пентагон

сша

министерство обороны сша

ллойд остин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Пентагон подготовил первый доклад по последствиям изменения климата для ведомства и пришел к выводу, что изменения климата создают новые угрозы, меняя стратегическую ситуацию с безопасностью, заявил министр обороны Ллойд Остин."Экстремальные погодные явления, которые усугубляются изменениями климата, все больше вредят инфраструктуре, нарушают цепочки поставок, влияют на боеготовность и операции и вносят вклад в гуманитарные кризисы и нестабильности по всему миру", - сказал Остин."Анализ рисков, проведенный министерством обороны, ясно говорит, что изменения климата меняют стратегическую ситуацию и формируют обстановку в области безопасности, создавая сложные угрозы США и странам по всему миру… Изменения климата также меняют наши стратегические интересы. Конкурентное преимущество в будущем перейдет к тому, кто сможет воевать и побеждать в стремительно меняющихся стратегических и физических условиях", - заявил Остин."Чтобы сдерживать войну и защитить страну, министерству нужно понять, как влияют изменения климата на наши миссии, планы и потенциал", - заключил он.

https://ria.ru/20211020/kitay-1755458825.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, пентагон, сша, министерство обороны сша, ллойд остин