https://ria.ru/20211021/pentagon-1755628849.html
Пентагон заявил, что изменения климата создают угрозу нацбезопасности США
Пентагон заявил, что изменения климата создают угрозу нацбезопасности США - РИА Новости, 21.10.2021
Пентагон заявил, что изменения климата создают угрозу нацбезопасности США
Пентагон подготовил первый доклад по последствиям изменения климата для ведомства и пришел к выводу, что изменения климата создают новые угрозы, меняя... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:00
2021-10-21T17:00
2021-10-21T17:04
в мире
пентагон
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министерство обороны сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Пентагон подготовил первый доклад по последствиям изменения климата для ведомства и пришел к выводу, что изменения климата создают новые угрозы, меняя стратегическую ситуацию с безопасностью, заявил министр обороны Ллойд Остин."Экстремальные погодные явления, которые усугубляются изменениями климата, все больше вредят инфраструктуре, нарушают цепочки поставок, влияют на боеготовность и операции и вносят вклад в гуманитарные кризисы и нестабильности по всему миру", - сказал Остин."Анализ рисков, проведенный министерством обороны, ясно говорит, что изменения климата меняют стратегическую ситуацию и формируют обстановку в области безопасности, создавая сложные угрозы США и странам по всему миру… Изменения климата также меняют наши стратегические интересы. Конкурентное преимущество в будущем перейдет к тому, кто сможет воевать и побеждать в стремительно меняющихся стратегических и физических условиях", - заявил Остин."Чтобы сдерживать войну и защитить страну, министерству нужно понять, как влияют изменения климата на наши миссии, планы и потенциал", - заключил он.
https://ria.ru/20211020/kitay-1755458825.html
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в мире, пентагон, сша, министерство обороны сша, ллойд остин
17:00 21.10.2021 (обновлено: 17:04 21.10.2021)
Пентагон заявил, что изменения климата создают угрозу нацбезопасности США
В Пентагоне заявили, что изменения климата создают угрозу национальной безопасности США