https://ria.ru/20211021/pavodki-1755524596.html

Правительство выделит средства пострадавшим от паводков в Приамурье

Правительство выделит средства пострадавшим от паводков в Приамурье - РИА Новости, 21.10.2021

Правительство выделит средства пострадавшим от паводков в Приамурье

Правительство РФ выделит дополнительные средства пострадавшим от паводков в Амурской области, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:53

2021-10-21T09:53

2021-10-21T09:53

общество

амурская область

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделит дополнительные средства пострадавшим от паводков в Амурской области, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."Амурская область получит очередной транш из резервного фонда на компенсацию расходов, связанных с поддержкой граждан, пострадавших из-за летних паводков. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идёт о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества. Такую помощь смогли получить почти 10 тысяч человек.", - говорится в сообщении.Ранее правительство уже выделяло средства для поддержки региона, пострадавшего от паводка, в сентябре для помощи жителям Амурской области было направлено более 2 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210920/pavodok-1751024950.html

амурская область

россия

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общество, амурская область, михаил мишустин, россия