https://ria.ru/20211021/patent-1755676376.html

Роскачество оценило текст патента, из-за которого был подан иск к Samsung

Роскачество оценило текст патента, из-за которого был подан иск к Samsung - РИА Новости, 21.10.2021

Роскачество оценило текст патента, из-за которого был подан иск к Samsung

Патент, спор вокруг которого привел к судебному запрету на продажи ряда моделей смартфонов Samsung, включает абстрактные и неконкретные описания - под них... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:36

2021-10-21T19:36

2021-10-21T19:36

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Патент, спор вокруг которого привел к судебному запрету на продажи ряда моделей смартфонов Samsung, включает абстрактные и неконкретные описания - под них попадают многие системы электронных платежей, заявил замруководителя Роскачества Антон Куканов.Замглавы организации, которого цитирует Роскачество, назвал ситуацию, вызванной патентным спором вокруг платежной системы Samsung Pay, уникальной."В патенте платежная система описана максимально абстрактными и неконкретными фразами, такими как: "способ для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца, которые связаны с помощью беспроводного подключения любых известных стандартов и протоколов", "объединение внутри платежной системы одноразового уникального кода, уникального идентификационного номера мобильного устройства и уникального идентификатора кассовой системы продавца, полученных от кассовой системы продавца" и так далее", — продолжил Куканов.Замглавы Роскачества указал, что истец с таким же успехом может попытаться запретить использование и всех остальных платежных систем и, соответственно, продажу подавляющего большинства современных смартфонов."Естественно, такая перспектива - весьма фантастическая, и, так или иначе, спор будет урегулирован в ближайшее время. Скорее всего, юристы компании Samsung обжалуют решение суда и добьются признания патента ничтожным. В крайнем случае возможно коммерческое соглашение с держателем патента, но это маловероятно", — заключил Куканов.Арбитражный суд Москвы ранее запретил Samsung Electronics и ее российской "дочке" ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung, об этом говорится в опубликованной резолютивной части дополнительного решения суда по иску швейцарской Sqwin SA.Данная компания потребовала запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение "Система электронных платежей", охраняемое российским патентом. Решение первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.

https://ria.ru/20211021/samsung-1755583059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, москва, samsung electronics, роскачество, samsung, россия