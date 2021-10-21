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Глава Минэкономики Австрии назвала Россию важным экономическим партнером

Глава Минэкономики Австрии назвала Россию важным экономическим партнером - РИА Новости, 21.10.2021

Глава Минэкономики Австрии назвала Россию важным экономическим партнером

Россия является важным экономическим партнером Австрии, двусторонним отношения Москвы и Вены нужно продолжать развиваться, заявила в четверг министр... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:33

2021-10-21T17:33

2021-10-21T17:33

экономика

в мире

австрия

константин чуйченко

металлоинвест

россия

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ВЕНА, 21 окт - РИА Новости. Россия является важным экономическим партнером Австрии, двусторонним отношения Москвы и Вены нужно продолжать развиваться, заявила в четверг министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк.В Вене в четверг состоялось заседание смешанной российско-австрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, Шрамбек является ее сопредседателем со стороны Австрии, с российской стороны комиссию возглавляет министр юстиции Константин Чуйченко. В рамках заседания компания "Металлоинвест" подписала контракт с консорциумом Primetals Technologies и Midrex Technologies на поставку оборудования для нового комплекса по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ-4) на Лебединском ГОКе в Белгородской области.Шрамбек подчеркнула, что у Австрии и России традиционно прочные отношения."Об этом свидетельствуют и очень тесные экономические связи. Россия является важным экономическим партнером Австрии. Для наших предприятий очень большое значение имеет дальнейшее развитие этих отношений. У 650 австрийских предприятий есть филиалы в России, и 1200 австрийских компаний активно сотрудничают с Россией. Экономическое сотрудничество наших стран имеет очень большое значение, поэтому я рада, что мы можем таким образом внести важный вклад в дальнейшее развитие наших отношений", - сказала Шрамбек на пресс-конференции после заседания комиссии.По ее словам, пандемия коронавируса сказалась на товарообороте между странами, но сейчас ситуация улучшается."Нам пора развиваться дальше. Этот экономический диалог является запуском нового сотрудничества… Наша цель - продвижение конкретных проектов. Подписание соглашения с "Металлоинвестом" играет важную роль в области машиностроения и металлургии, производства железа и стали на основе экологических методов производства", - подчеркнула министр.

https://ria.ru/20211012/avstriya-1754155679.html

https://ria.ru/20211009/kurts-1753839527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, австрия, константин чуйченко, металлоинвест, россия