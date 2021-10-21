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Глава Минэкономики Австрии назвала Россию важным экономическим партнером
Глава Минэкономики Австрии назвала Россию важным экономическим партнером - РИА Новости, 21.10.2021
Глава Минэкономики Австрии назвала Россию важным экономическим партнером
Россия является важным экономическим партнером Австрии, двусторонним отношения Москвы и Вены нужно продолжать развиваться, заявила в четверг министр... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:33
2021-10-21T17:33
экономика
в мире
австрия
константин чуйченко
металлоинвест
россия
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ВЕНА, 21 окт - РИА Новости. Россия является важным экономическим партнером Австрии, двусторонним отношения Москвы и Вены нужно продолжать развиваться, заявила в четверг министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк.В Вене в четверг состоялось заседание смешанной российско-австрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, Шрамбек является ее сопредседателем со стороны Австрии, с российской стороны комиссию возглавляет министр юстиции Константин Чуйченко. В рамках заседания компания "Металлоинвест" подписала контракт с консорциумом Primetals Technologies и Midrex Technologies на поставку оборудования для нового комплекса по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ-4) на Лебединском ГОКе в Белгородской области.Шрамбек подчеркнула, что у Австрии и России традиционно прочные отношения."Об этом свидетельствуют и очень тесные экономические связи. Россия является важным экономическим партнером Австрии. Для наших предприятий очень большое значение имеет дальнейшее развитие этих отношений. У 650 австрийских предприятий есть филиалы в России, и 1200 австрийских компаний активно сотрудничают с Россией. Экономическое сотрудничество наших стран имеет очень большое значение, поэтому я рада, что мы можем таким образом внести важный вклад в дальнейшее развитие наших отношений", - сказала Шрамбек на пресс-конференции после заседания комиссии.По ее словам, пандемия коронавируса сказалась на товарообороте между странами, но сейчас ситуация улучшается."Нам пора развиваться дальше. Этот экономический диалог является запуском нового сотрудничества… Наша цель - продвижение конкретных проектов. Подписание соглашения с "Металлоинвестом" играет важную роль в области машиностроения и металлургии, производства железа и стали на основе экологических методов производства", - подчеркнула министр.
https://ria.ru/20211012/avstriya-1754155679.html
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экономика, в мире, австрия, константин чуйченко, металлоинвест, россия
17:33 21.10.2021
 
Глава Минэкономики Австрии назвала Россию важным экономическим партнером

Глава Минэкономики Австрии Шрамбек назвала Россию важным экономическим партнером

© Pixabay / Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Pixabay / Pixabay / saarmaica
Читать ria.ru в
ВЕНА, 21 окт - РИА Новости. Россия является важным экономическим партнером Австрии, двусторонним отношения Москвы и Вены нужно продолжать развиваться, заявила в четверг министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк.
В Вене в четверг состоялось заседание смешанной российско-австрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, Шрамбек является ее сопредседателем со стороны Австрии, с российской стороны комиссию возглавляет министр юстиции Константин Чуйченко. В рамках заседания компания "Металлоинвест" подписала контракт с консорциумом Primetals Technologies и Midrex Technologies на поставку оборудования для нового комплекса по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ-4) на Лебединском ГОКе в Белгородской области.
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Шрамбек подчеркнула, что у Австрии и России традиционно прочные отношения.
"Об этом свидетельствуют и очень тесные экономические связи. Россия является важным экономическим партнером Австрии. Для наших предприятий очень большое значение имеет дальнейшее развитие этих отношений. У 650 австрийских предприятий есть филиалы в России, и 1200 австрийских компаний активно сотрудничают с Россией. Экономическое сотрудничество наших стран имеет очень большое значение, поэтому я рада, что мы можем таким образом внести важный вклад в дальнейшее развитие наших отношений", - сказала Шрамбек на пресс-конференции после заседания комиссии.
По ее словам, пандемия коронавируса сказалась на товарообороте между странами, но сейчас ситуация улучшается.
"Нам пора развиваться дальше. Этот экономический диалог является запуском нового сотрудничества… Наша цель - продвижение конкретных проектов. Подписание соглашения с "Металлоинвестом" играет важную роль в области машиностроения и металлургии, производства железа и стали на основе экологических методов производства", - подчеркнула министр.
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