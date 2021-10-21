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В Приморье почтили память экипажа подлодки С-178, погибшего 40 лет назад

В Приморье почтили память экипажа подлодки С-178, погибшего 40 лет назад - РИА Новости, 21.10.2021

В Приморье почтили память экипажа подлодки С-178, погибшего 40 лет назад

Военные Тихоокеанского флота (ТОФ), ветераны и общественники почтили память экипажа дизельной подводной лодки С-178, погибшего 40 лет назад в Приморье, сообщает РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T06:34

2021-10-21T06:34

2021-10-21T06:34

безопасность

армия

владивосток

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Военные Тихоокеанского флота (ТОФ), ветераны и общественники почтили память экипажа дизельной подводной лодки С-178, погибшего 40 лет назад в Приморье, сообщает пресс-служба флота.К братской могиле подводников были возложены венки и цветы. В мероприятии участвовали рота почётного караула и оркестр Тихоокеанского флота.Дизельная средняя подводная лодка С-178 проекта 613В погибла 21 октября 1981 года в результате столкновения с РФС "Рефрижератор-13". В день катастрофы субмарина возвращалась в базу после двухдневного выхода в море. На фоне береговых огней Владивостока и стоящих на рейде судов огни РФС-13 с мостика подводной лодки заметили, когда судно было очень близко. "Рефрижератор-13" ударил С-178 в левый борт в районе шестого отсека, он был затоплен за 15-20 секунд.Лодка получила сильный крен. Примерно через 40 секунд после столкновения С-178, принявшая около 130 тонн воды, ушла под воду, затонув на глубине 31 метр. Спасательные работы проводились несколько дней. Всего в ходе аварии погибло 32 человека. По инициативе подводников у места захоронения на Морском кладбище Владивостока создан памятник экипажу подводной лодки С-178.

https://ria.ru/20210908/blokada-1749138458.html

владивосток

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безопасность, армия, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии