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В Приморье почтили память экипажа подлодки С-178, погибшего 40 лет назад
В Приморье почтили память экипажа подлодки С-178, погибшего 40 лет назад - РИА Новости, 21.10.2021
В Приморье почтили память экипажа подлодки С-178, погибшего 40 лет назад
Военные Тихоокеанского флота (ТОФ), ветераны и общественники почтили память экипажа дизельной подводной лодки С-178, погибшего 40 лет назад в Приморье, сообщает РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T06:34
2021-10-21T06:34
безопасность
армия
владивосток
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Военные Тихоокеанского флота (ТОФ), ветераны и общественники почтили память экипажа дизельной подводной лодки С-178, погибшего 40 лет назад в Приморье, сообщает пресс-служба флота.К братской могиле подводников были возложены венки и цветы. В мероприятии участвовали рота почётного караула и оркестр Тихоокеанского флота.Дизельная средняя подводная лодка С-178 проекта 613В погибла 21 октября 1981 года в результате столкновения с РФС "Рефрижератор-13". В день катастрофы субмарина возвращалась в базу после двухдневного выхода в море. На фоне береговых огней Владивостока и стоящих на рейде судов огни РФС-13 с мостика подводной лодки заметили, когда судно было очень близко. "Рефрижератор-13" ударил С-178 в левый борт в районе шестого отсека, он был затоплен за 15-20 секунд.Лодка получила сильный крен. Примерно через 40 секунд после столкновения С-178, принявшая около 130 тонн воды, ушла под воду, затонув на глубине 31 метр. Спасательные работы проводились несколько дней. Всего в ходе аварии погибло 32 человека. По инициативе подводников у места захоронения на Морском кладбище Владивостока создан памятник экипажу подводной лодки С-178.
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безопасность, армия, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии
06:34 21.10.2021
 
В Приморье почтили память экипажа подлодки С-178, погибшего 40 лет назад

Моряки Тихоокеанского флота почтили память экипажа подлодки С-178, погибшего 40 лет назад

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на Морском кладбище Владивостока
Военнослужащие на Морском кладбище Владивостока - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Военные Тихоокеанского флота (ТОФ), ветераны и общественники почтили память экипажа дизельной подводной лодки С-178, погибшего 40 лет назад в Приморье, сообщает пресс-служба флота.
"На Морском кладбище Владивостока у братской могилы членов экипажа погибшей подводной лодки "С-178" состоялся памятный митинг с участием военнослужащих ТОФ, ветеранов-подводников, родственников погибших, представителей общественных организаций столицы Приморья, духовенства и юнармейцев. В 40-ю годовщину со дня гибели корабля подводники ТОФ вспомнили погибших героев. У могилы состоялся траурный митинг", - говорится в сообщении.
К братской могиле подводников были возложены венки и цветы. В мероприятии участвовали рота почётного караула и оркестр Тихоокеанского флота.
Дизельная средняя подводная лодка С-178 проекта 613В погибла 21 октября 1981 года в результате столкновения с РФС "Рефрижератор-13". В день катастрофы субмарина возвращалась в базу после двухдневного выхода в море. На фоне береговых огней Владивостока и стоящих на рейде судов огни РФС-13 с мостика подводной лодки заметили, когда судно было очень близко. "Рефрижератор-13" ударил С-178 в левый борт в районе шестого отсека, он был затоплен за 15-20 секунд.
Лодка получила сильный крен. Примерно через 40 секунд после столкновения С-178, принявшая около 130 тонн воды, ушла под воду, затонув на глубине 31 метр. Спасательные работы проводились несколько дней. Всего в ходе аварии погибло 32 человека. По инициативе подводников у места захоронения на Морском кладбище Владивостока создан памятник экипажу подводной лодки С-178.
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