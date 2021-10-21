Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211021/palach-1755710350.html
ФСБ раскрыла название операции по ликвидации гауляйтера Кубе в 1943 году
ФСБ раскрыла название операции по ликвидации гауляйтера Кубе в 1943 году - РИА Новости, 21.10.2021
ФСБ раскрыла название операции по ликвидации гауляйтера Кубе в 1943 году
Операция возмездия по ликвидации в 1943 году гауляйтера Вильгельма Кубе, организатора массового геноцида в отношении мирных жителей оккупированной гитлеровцами... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T23:39
2021-10-21T23:39
общество
белоруссия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570218258_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_cb72ca3b5f56640654e3f7c71788d92c.png
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Операция возмездия по ликвидации в 1943 году гауляйтера Вильгельма Кубе, организатора массового геноцида в отношении мирных жителей оккупированной гитлеровцами территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, носила кодовое название "Драматург", сообщил Центр общественных связей ФСБ России.Эта информация обнародована в преддверии предстоящего 100-летия со дня рождения непосредственной участницы той операции, легендарной партизанки-подпольщицы, Героя Советского Союза Надежды Троян."В советских органах госбезопасности операция по осуществлению акции возмездия в отношении палача белорусского народа Вильгельма Кубе получила кодовое название "Драматург", — говорится в сообщении. Кубе в молодости, до вступления в нацистскую партию, некоторое время пробовал себя в качестве драматурга.​Надежда Викторовна Троян родилась 24 октября 1921 года в городе Дрисса (с 1962 года — Верхнедвинск) Витебской области в Белоруссии. После окончания средней школы поступила в Первый Московский медицинский институт. В 1940 году перевелась на учебу в Медицинский институт Минска, где ее и застало начало Великой Отечественной войны.Оказавшись в оккупации, Надежда Троян в июне 1942 года вошла в контакт и стала связной действовавшего в Минской области под командованием капитана Петра Лопатина специального партизанского отряда "Бывалые" 4-го Управления НКВД СССР, основной задачей которого была организация и ведение разведывательно-диверсионной работы на оккупированной советской территории. Впоследствии на основе спецотряда "Бывалые" было развернуто крупное партизанское формирование, известное в истории спецслужб под названием "партизанская бригада "дяди Коли". Ее командиру Петру Лопатину в 1944 году было присвоено звание Героя Советского Союза.Летом 1943 года Надежда Троян (оперативный псевдоним "Канская") получила задание командира зафронтовой спецгруппы 4-го Управления НКВД "Артур" майора государственной безопасности, контрразведчика Ивана Золотаря (спецгруппа действовала на базе партизанского отряда Лопатина) возглавить подпольную резидентуру в Минске. Ее задачей был поиск и вербовка патриотически настроенных граждан, имевших подходы к немецкой оккупационной администрации во главе с Кубе, с целью его физической ликвидации.Надежда Троян первой из подпольщиц вышла на Елену Мазаник — горничную в особняке Кубе и сумела убедить ее принять участие в смертельно опасной операции. Окончательный инструктаж Мазаник и передачу ей мины замедленного действия осуществила другая подпольщица — Мария Осипова.Мина, размещенная Еленой Мазаник в спальне нацистского наместника Белоруссии, сработала ночью 22 сентября 1943 года. В результате взрыва Вильгельм Кубе был убит. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года трем непосредственным участницам этой операции (Мазаник, Осиповой и Троян) было присвоено звание Героя Советского Союза. О подвиге минских подпольщиц в 1958 году был снят художественный фильм "Часы остановились в полночь".После окончания войны Троян в 1947 году окончила Первый Московский медицинский институт. Впоследствии работала директором НИИ санитарного просвещения Минздрава СССР, доцентом кафедры хирургии Первого Московского медицинского института, председателем исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. Была членом президиума Советского комитета ветеранов войны, членом Комитета защиты мира, Совета международной Федерации борцов сопротивления, сопредседателем Международной организации санитарного просвещения.Награждена орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени (дважды), Красной Звезды. Троян ушла из жизни 7 сентября 2011 года, похоронена на Троекуровском кладбище Москвы.В честь ее 100-летия в Москве пройдут торжественные мероприятия. На пятницу запланирована торжественная церемония открытия памятника Надежде Троян во дворе московской школы №1288, носящей ее имя. А 27 октября в музее Истории медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, как ожидается, состоится открытие Историко-патриотического центра имени Надежды Троян.
https://ria.ru/20210829/kazn-1747708032.html
https://ria.ru/20211006/gebbels-1753295881.html
https://ria.ru/20210811/karateli-1745346806.html
https://ria.ru/20211021/putin-1755665023.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570218258_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ae8fa585fc007873a7c27834339a6472.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
23:39 21.10.2021
 
ФСБ раскрыла название операции по ликвидации гауляйтера Кубе в 1943 году

ФСБ: операция по ликвидации "палача Белоруссии" в 1943 году носила название "Драматург"

© Радио SputnikЛубянская площадь и здание органов госбезопасности в Москве
Лубянская площадь и здание органов госбезопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Радио Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Операция возмездия по ликвидации в 1943 году гауляйтера Вильгельма Кубе, организатора массового геноцида в отношении мирных жителей оккупированной гитлеровцами территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, носила кодовое название "Драматург", сообщил Центр общественных связей ФСБ России.
Эта информация обнародована в преддверии предстоящего 100-летия со дня рождения непосредственной участницы той операции, легендарной партизанки-подпольщицы, Героя Советского Союза Надежды Троян.
Горожане сооружают укрепления на улицах родного города - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 09:08
ФСБ рассекретила имена украинцев, руководивших казнями мирных жителей в ВОВ
"В советских органах госбезопасности операция по осуществлению акции возмездия в отношении палача белорусского народа Вильгельма Кубе получила кодовое название "Драматург", — говорится в сообщении. Кубе в молодости, до вступления в нацистскую партию, некоторое время пробовал себя в качестве драматурга.
​Надежда Викторовна Троян родилась 24 октября 1921 года в городе Дрисса (с 1962 года — Верхнедвинск) Витебской области в Белоруссии. После окончания средней школы поступила в Первый Московский медицинский институт. В 1940 году перевелась на учебу в Медицинский институт Минска, где ее и застало начало Великой Отечественной войны.
Оказавшись в оккупации, Надежда Троян в июне 1942 года вошла в контакт и стала связной действовавшего в Минской области под командованием капитана Петра Лопатина специального партизанского отряда "Бывалые" 4-го Управления НКВД СССР, основной задачей которого была организация и ведение разведывательно-диверсионной работы на оккупированной советской территории. Впоследствии на основе спецотряда "Бывалые" было развернуто крупное партизанское формирование, известное в истории спецслужб под названием "партизанская бригада "дяди Коли". Ее командиру Петру Лопатину в 1944 году было присвоено звание Героя Советского Союза.
Йозеф Геббельс - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 11:17
В списке почетных граждан Потсдама нашли Йозефа Геббельса
Летом 1943 года Надежда Троян (оперативный псевдоним "Канская") получила задание командира зафронтовой спецгруппы 4-го Управления НКВД "Артур" майора государственной безопасности, контрразведчика Ивана Золотаря (спецгруппа действовала на базе партизанского отряда Лопатина) возглавить подпольную резидентуру в Минске. Ее задачей был поиск и вербовка патриотически настроенных граждан, имевших подходы к немецкой оккупационной администрации во главе с Кубе, с целью его физической ликвидации.
Надежда Троян первой из подпольщиц вышла на Елену Мазаник — горничную в особняке Кубе и сумела убедить ее принять участие в смертельно опасной операции. Окончательный инструктаж Мазаник и передачу ей мины замедленного действия осуществила другая подпольщица — Мария Осипова.
Мина, размещенная Еленой Мазаник в спальне нацистского наместника Белоруссии, сработала ночью 22 сентября 1943 года. В результате взрыва Вильгельм Кубе был убит. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года трем непосредственным участницам этой операции (Мазаник, Осиповой и Троян) было присвоено звание Героя Советского Союза. О подвиге минских подпольщиц в 1958 году был снят художественный фильм "Часы остановились в полночь".
Бывший военнослужащий карательного полка СС Варяг Г.А. Бурбело
11 августа, 15:20
ФСБ опубликовала документы о гитлеровских карателях среди русской эмиграции
После окончания войны Троян в 1947 году окончила Первый Московский медицинский институт. Впоследствии работала директором НИИ санитарного просвещения Минздрава СССР, доцентом кафедры хирургии Первого Московского медицинского института, председателем исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. Была членом президиума Советского комитета ветеранов войны, членом Комитета защиты мира, Совета международной Федерации борцов сопротивления, сопредседателем Международной организации санитарного просвещения.
Награждена орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени (дважды), Красной Звезды. Троян ушла из жизни 7 сентября 2011 года, похоронена на Троекуровском кладбище Москвы.
В честь ее 100-летия в Москве пройдут торжественные мероприятия. На пятницу запланирована торжественная церемония открытия памятника Надежде Троян во дворе московской школы №1288, носящей ее имя. А 27 октября в музее Истории медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, как ожидается, состоится открытие Историко-патриотического центра имени Надежды Троян.
Путин: Ставить на одну доску коммунистов и нацистов – абсолютно недопустимо, это ложь - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
Вчера, 18:52
Путин назвал приравнивание коммунистов к нацистам недопустимым
 
ОбществоБелоруссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:47США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня
04:43Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
02:16В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
02:08Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19
Лента новостейМолния
США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту ТайваняБайден заявил, что не хочет холодной войны с КитаемВ Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвыВ ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемииИммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19