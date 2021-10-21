https://ria.ru/20211021/palach-1755710350.html

ФСБ раскрыла название операции по ликвидации гауляйтера Кубе в 1943 году

ФСБ раскрыла название операции по ликвидации гауляйтера Кубе в 1943 году - РИА Новости, 21.10.2021

ФСБ раскрыла название операции по ликвидации гауляйтера Кубе в 1943 году

Операция возмездия по ликвидации в 1943 году гауляйтера Вильгельма Кубе, организатора массового геноцида в отношении мирных жителей оккупированной гитлеровцами... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T23:39

2021-10-21T23:39

2021-10-21T23:39

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Операция возмездия по ликвидации в 1943 году гауляйтера Вильгельма Кубе, организатора массового геноцида в отношении мирных жителей оккупированной гитлеровцами территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, носила кодовое название "Драматург", сообщил Центр общественных связей ФСБ России.Эта информация обнародована в преддверии предстоящего 100-летия со дня рождения непосредственной участницы той операции, легендарной партизанки-подпольщицы, Героя Советского Союза Надежды Троян."В советских органах госбезопасности операция по осуществлению акции возмездия в отношении палача белорусского народа Вильгельма Кубе получила кодовое название "Драматург", — говорится в сообщении. Кубе в молодости, до вступления в нацистскую партию, некоторое время пробовал себя в качестве драматурга.​Надежда Викторовна Троян родилась 24 октября 1921 года в городе Дрисса (с 1962 года — Верхнедвинск) Витебской области в Белоруссии. После окончания средней школы поступила в Первый Московский медицинский институт. В 1940 году перевелась на учебу в Медицинский институт Минска, где ее и застало начало Великой Отечественной войны.Оказавшись в оккупации, Надежда Троян в июне 1942 года вошла в контакт и стала связной действовавшего в Минской области под командованием капитана Петра Лопатина специального партизанского отряда "Бывалые" 4-го Управления НКВД СССР, основной задачей которого была организация и ведение разведывательно-диверсионной работы на оккупированной советской территории. Впоследствии на основе спецотряда "Бывалые" было развернуто крупное партизанское формирование, известное в истории спецслужб под названием "партизанская бригада "дяди Коли". Ее командиру Петру Лопатину в 1944 году было присвоено звание Героя Советского Союза.Летом 1943 года Надежда Троян (оперативный псевдоним "Канская") получила задание командира зафронтовой спецгруппы 4-го Управления НКВД "Артур" майора государственной безопасности, контрразведчика Ивана Золотаря (спецгруппа действовала на базе партизанского отряда Лопатина) возглавить подпольную резидентуру в Минске. Ее задачей был поиск и вербовка патриотически настроенных граждан, имевших подходы к немецкой оккупационной администрации во главе с Кубе, с целью его физической ликвидации.Надежда Троян первой из подпольщиц вышла на Елену Мазаник — горничную в особняке Кубе и сумела убедить ее принять участие в смертельно опасной операции. Окончательный инструктаж Мазаник и передачу ей мины замедленного действия осуществила другая подпольщица — Мария Осипова.Мина, размещенная Еленой Мазаник в спальне нацистского наместника Белоруссии, сработала ночью 22 сентября 1943 года. В результате взрыва Вильгельм Кубе был убит. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года трем непосредственным участницам этой операции (Мазаник, Осиповой и Троян) было присвоено звание Героя Советского Союза. О подвиге минских подпольщиц в 1958 году был снят художественный фильм "Часы остановились в полночь".После окончания войны Троян в 1947 году окончила Первый Московский медицинский институт. Впоследствии работала директором НИИ санитарного просвещения Минздрава СССР, доцентом кафедры хирургии Первого Московского медицинского института, председателем исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. Была членом президиума Советского комитета ветеранов войны, членом Комитета защиты мира, Совета международной Федерации борцов сопротивления, сопредседателем Международной организации санитарного просвещения.Награждена орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени (дважды), Красной Звезды. Троян ушла из жизни 7 сентября 2011 года, похоронена на Троекуровском кладбище Москвы.В честь ее 100-летия в Москве пройдут торжественные мероприятия. На пятницу запланирована торжественная церемония открытия памятника Надежде Троян во дворе московской школы №1288, носящей ее имя. А 27 октября в музее Истории медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, как ожидается, состоится открытие Историко-патриотического центра имени Надежды Троян.

https://ria.ru/20210829/kazn-1747708032.html

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https://ria.ru/20210811/karateli-1745346806.html

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общество, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия