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Британец превратил свой паб в гостевой дом
Британец превратил свой паб в гостевой дом - РИА Новости, 21.10.2021
Британец превратил свой паб в гостевой дом
Владелец паба Queen Charlotte в Рамсгите решил превратить его в дом отдыха во время изоляции, чтобы спасти свой бизнес, пишет The Sun. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T03:40
2021-10-21T03:40
2021-10-21T03:40
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Владелец паба Queen Charlotte в Рамсгите решил превратить его в дом отдыха во время изоляции, чтобы спасти свой бизнес, пишет The Sun.Гостям доступен не только полностью укомплектованный бар, но и пристроенный к нему особняк с кухней, ванной комнатой, тремя спальнями и гостиной, где они могут остаться после вечеринки. Ранее эти помещения использовались для проведения художественных выставок."Мне пришла в голову эта идея, когда я пытался придумать, как приспособиться к новым пандемийным реалиям", — объяснил 60-летний Найджел Аскью. По словам владельца, дом отдыха пользуется наибольшей популярностью среди женщин: "Кажется, им нравится идея выпить в баре без мужчин. И тот факт, что они могут позволить себе расслабиться, не боясь настойчивого внимания".
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великобритания, новости - туризм, аренда, коронавирус covid-19, пандемия, ресторан, кафе, стиль жизни
Британец превратил свой паб в гостевой дом
Британец начал сдавать в аренду свой паб, чтобы спасти бизнес во время пандемии
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Владелец паба Queen Charlotte в Рамсгите решил превратить его в дом отдыха во время изоляции, чтобы спасти свой бизнес, пишет
The Sun.
Гостям доступен не только полностью укомплектованный бар, но и пристроенный к нему особняк с кухней, ванной комнатой, тремя спальнями и гостиной, где они могут остаться после вечеринки. Ранее эти помещения использовались для проведения художественных выставок.
"Мне пришла в голову эта идея, когда я пытался придумать, как приспособиться к новым пандемийным реалиям", — объяснил 60-летний Найджел Аскью.
По словам владельца, дом отдыха пользуется наибольшей популярностью среди женщин: "Кажется, им нравится идея выпить в баре без мужчин. И тот факт, что они могут позволить себе расслабиться, не боясь настойчивого внимания".