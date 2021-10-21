https://ria.ru/20211021/pab-1755359603.html

Британец превратил свой паб в гостевой дом

Британец превратил свой паб в гостевой дом - РИА Новости, 21.10.2021

Британец превратил свой паб в гостевой дом

Владелец паба Queen Charlotte в Рамсгите решил превратить его в дом отдыха во время изоляции, чтобы спасти свой бизнес, пишет The Sun. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T03:40

2021-10-21T03:40

2021-10-21T03:40

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Владелец паба Queen Charlotte в Рамсгите решил превратить его в дом отдыха во время изоляции, чтобы спасти свой бизнес, пишет The Sun.Гостям доступен не только полностью укомплектованный бар, но и пристроенный к нему особняк с кухней, ванной комнатой, тремя спальнями и гостиной, где они могут остаться после вечеринки. Ранее эти помещения использовались для проведения художественных выставок."Мне пришла в голову эта идея, когда я пытался придумать, как приспособиться к новым пандемийным реалиям", — объяснил 60-летний Найджел Аскью. По словам владельца, дом отдыха пользуется наибольшей популярностью среди женщин: "Кажется, им нравится идея выпить в баре без мужчин. И тот факт, что они могут позволить себе расслабиться, не боясь настойчивого внимания".

https://ria.ru/20211020/praga-1755218265.html

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великобритания, новости - туризм, аренда, коронавирус covid-19, пандемия, ресторан, кафе, стиль жизни