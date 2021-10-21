https://ria.ru/20211021/otstavanie-1755505584.html

США безнадежно отстали в гонке с Россией

СМИ признали безнадежное отставание США в гиперзвуковой гонке с Россией - РИА Новости, 21.10.2021

США безнадежно отстали в гонке с Россией

США безнадежно отстают от России и Китая в "гиперзвуковой гонке", констатирует британское издание The Telegraph. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T02:05

2021-10-21T02:05

2021-10-21T07:24

в мире

сша

китай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. США безнадежно отстают от России и Китая в "гиперзвуковой гонке", констатирует британское издание The Telegraph.Как поясняет автор материала, с появлением нового оружия превосходство американских авианосцев больше не будет иметь решающего значения, поскольку боевые корабли станут всего лишь "подсадными утками" для гиперзвуковых ракет с ядерными зарядами, летящими в них из космоса.При этом летом стало известно, что военно-воздушные силы США снова провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).В то же время Китай еще семь лет назад начал испытания своего гиперзвукового планирующего аппарата DongFeng-17, а Москва успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" и поставила на вооружение "еще более продвинутую" ракету "Авангард", что, констатируется The Telegraph, "фактически вывело Россию на первое место в гиперзвуковой гонке"."Справедливо сказать, что в Пентагоне существует сейчас некоторая паранойя по поводу нынешнего затруднительного положения Америки с гиперзвуком. Американские официальные лица даже недавно высказали предположение, что то, что было принято за НЛО в небе над США на самом деле может быть китайскими или российскими сверхзвуковыми ракетами", - отмечает автор материала.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210719/giperzvuk-1741819826.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, россия