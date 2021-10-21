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США безнадежно отстали в гонке с Россией
СМИ признали безнадежное отставание США в гиперзвуковой гонке с Россией - РИА Новости, 21.10.2021
США безнадежно отстали в гонке с Россией
США безнадежно отстают от России и Китая в "гиперзвуковой гонке", констатирует британское издание The Telegraph. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T02:05
2021-10-21T02:05
2021-10-21T07:24
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. США безнадежно отстают от России и Китая в "гиперзвуковой гонке", констатирует британское издание The Telegraph.Как поясняет автор материала, с появлением нового оружия превосходство американских авианосцев больше не будет иметь решающего значения, поскольку боевые корабли станут всего лишь "подсадными утками" для гиперзвуковых ракет с ядерными зарядами, летящими в них из космоса.При этом летом стало известно, что военно-воздушные силы США снова провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).В то же время Китай еще семь лет назад начал испытания своего гиперзвукового планирующего аппарата DongFeng-17, а Москва успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" и поставила на вооружение "еще более продвинутую" ракету "Авангард", что, констатируется The Telegraph, "фактически вывело Россию на первое место в гиперзвуковой гонке"."Справедливо сказать, что в Пентагоне существует сейчас некоторая паранойя по поводу нынешнего затруднительного положения Америки с гиперзвуком. Американские официальные лица даже недавно высказали предположение, что то, что было принято за НЛО в небе над США на самом деле может быть китайскими или российскими сверхзвуковыми ракетами", - отмечает автор материала.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, сша, китай, россия
02:05 21.10.2021 (обновлено: 07:24 21.10.2021)
СМИ признали безнадежное отставание США в гиперзвуковой гонке с Россией
The Telegraph: США стали "третьим" колесом в гиперзвуковой гонке с Россией и Китаем
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
США безнадежно отстают от России
и Китая
в "гиперзвуковой гонке", констатирует британское издание The Telegraph
.
"США рискуют стать третьим колесом в "гиперзвуковой гонке", - говорится в статье.
Как поясняет автор материала, с появлением нового оружия превосходство американских авианосцев больше не будет иметь решающего значения, поскольку боевые корабли станут всего лишь "подсадными утками" для гиперзвуковых ракет с ядерными зарядами, летящими в них из космоса.
При этом летом стало известно, что военно-воздушные силы США снова провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).
В то же время Китай еще семь лет назад начал испытания своего гиперзвукового планирующего аппарата DongFeng-17, а Москва успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" и поставила на вооружение "еще более продвинутую" ракету "Авангард", что, констатируется The Telegraph, "фактически вывело Россию на первое место в гиперзвуковой гонке".
"Справедливо сказать, что в Пентагоне существует сейчас некоторая паранойя по поводу нынешнего затруднительного положения Америки
с гиперзвуком. Американские официальные лица даже недавно высказали предположение, что то, что было принято за НЛО в небе над США на самом деле может быть китайскими или российскими сверхзвуковыми ракетами", - отмечает автор материала.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>