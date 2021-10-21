https://ria.ru/20211021/otravlenie-1755608763.html

На Урале число погибших от метанола выросло до 25 человек

На Урале число погибших от метанола выросло до 25 человек - РИА Новости, 21.10.2021

На Урале число погибших от метанола выросло до 25 человек

Число погибших после употребления метилового спирта в Свердловской области возросло до 24, сообщила журналистам помощник прокурора Чкаловского района... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:50

2021-10-21T15:50

2021-10-21T16:03

происшествия

свердловская область

чкаловский район

россия

массовое отравление метанолом на урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Число погибших после употребления метилового спирта в Свердловской области возросло до 24, сообщила журналистам помощник прокурора Чкаловского района Екатеринбурга Нина Жумаркова.Ранее сообщалось, что, по данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного им в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), двое подозреваемых были задержаны. Полиция Свердловской области начала проверку в отношении участкового, ответственного за территорию, где продавали спирт."Двадцать четыре человека на сегодняшний день (скончались)", - сказала журналистам Жумаркова.Ранее суд Екатеринбурга арестовал до 15 декабря двоих фигурантов дела о массовом отравлении метанолом.

https://ria.ru/20211021/metanol-1755586055.html

https://ria.ru/20211021/proisshestviya-1755580724.html

свердловская область

чкаловский район

россия

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происшествия, свердловская область, чкаловский район, россия, массовое отравление метанолом на урале