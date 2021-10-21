https://ria.ru/20211021/otnosheniya-1755569447.html

Россия готова к возобновлению отношений с Евросоюзом, заявил Лавров

Россия готова к возобновлению отношений с Евросоюзом, заявил Лавров - РИА Новости, 21.10.2021

Россия готова к возобновлению отношений с Евросоюзом, заявил Лавров

Россия готова к возобновлению диалога с Евросоюзом на принципах равноправия, но к этому пока не готов Брюссель, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:17

2021-10-21T13:17

2021-10-21T13:29

россия

в мире

европа

евросоюз

брюссель

сергей лавров

никос христодулидис

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия готова к возобновлению диалога с Евросоюзом на принципах равноправия, но к этому пока не готов Брюссель, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Разумеется, мы говорили, кратко, правда, но тем не менее, об отношениях между Россией и Евросоюзом, которые давно находятся в глубоком кризисе. Это не выбор России, как вы знаете. Мы будем готовы к возобновлению диалога с Евросоюзом на принципах равноправия и взаимного учета интересов. К такой работе, к сожалению, наши коллеги из Евросоюза не готовы", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом.

https://ria.ru/20211021/unizhenie-1755530516.html

россия

европа

брюссель

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россия, в мире, европа, евросоюз, брюссель, сергей лавров, никос христодулидис