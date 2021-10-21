https://ria.ru/20211021/otnosheniya-1755569447.html
Россия готова к возобновлению отношений с Евросоюзом, заявил Лавров
Россия готова к возобновлению отношений с Евросоюзом, заявил Лавров - РИА Новости, 21.10.2021
Россия готова к возобновлению отношений с Евросоюзом, заявил Лавров
Россия готова к возобновлению диалога с Евросоюзом на принципах равноправия, но к этому пока не готов Брюссель, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:17
2021-10-21T13:17
2021-10-21T13:29
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европа
евросоюз
брюссель
сергей лавров
никос христодулидис
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия готова к возобновлению диалога с Евросоюзом на принципах равноправия, но к этому пока не готов Брюссель, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Разумеется, мы говорили, кратко, правда, но тем не менее, об отношениях между Россией и Евросоюзом, которые давно находятся в глубоком кризисе. Это не выбор России, как вы знаете. Мы будем готовы к возобновлению диалога с Евросоюзом на принципах равноправия и взаимного учета интересов. К такой работе, к сожалению, наши коллеги из Евросоюза не готовы", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом.
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россия, в мире, европа, евросоюз, брюссель, сергей лавров, никос христодулидис
13:17 21.10.2021 (обновлено: 13:29 21.10.2021)
Россия готова к возобновлению отношений с Евросоюзом, заявил Лавров
Лавров: Россия будет готова к возобновлению отношений с ЕС на принципах равноправия