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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/oteli-1755552278.html
В Калининградской области введут QR-коды для заселения в отели
В Калининградской области введут QR-коды для заселения в отели - РИА Новости, 21.10.2021
В Калининградской области введут QR-коды для заселения в отели
QR-код или отрицательный ПЦР-тест понадобятся туристам для заселения в гостиницы и хостелы Калининградской области в период с 28 октября по 7 ноября, сообщил... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:13
2021-10-21T12:36
распространение коронавируса
калининградская область
россия
коронавирус в россии
qr-код
общество
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. QR-код или отрицательный ПЦР-тест понадобятся туристам для заселения в гостиницы и хостелы Калининградской области в период с 28 октября по 7 ноября, сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак."Заселение в гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы и прочие средства размещения Калининградской области с 28 октября по 7 ноября 2021 года будет производиться только по QR-коду о вакцинации или ПЦР-тесту, разумеется отрицательному (не старше 3-х дней)", - написал он на своей странице в Facebook.Ранее сообщалось, что в Калининградской области для неработающих граждан старше 65 лет введен режим самоизоляции. Запрещено нахождение граждан без масок в торговых организациях, на рынках, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях, отделениях банков и медицинских организациях.В регионе приостановлена деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территориях парков культуры и отдыха, а также деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат.С 8 октября посещение кафе и ресторанов в Калининградской области возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном COVID-19. С 1 ноября это будет касаться и спортивных организаций, организаций культуры и кинотеатров.
https://ria.ru/20211019/proverka-1755213181.html
https://ria.ru/20211019/qr-kod-1755219915.html
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калининградская область, россия, коронавирус в россии, qr-код, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм
12:13 21.10.2021 (обновлено: 12:36 21.10.2021)
 
В Калининградской области введут QR-коды для заселения в отели

В Калининградской области введут QR-коды для заселения в отели с 28 октября по 7 ноября

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Вид сверху на Зеленоградск, Калининградская область
Вид сверху на Зеленоградск, Калининградская область - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. QR-код или отрицательный ПЦР-тест понадобятся туристам для заселения в гостиницы и хостелы Калининградской области в период с 28 октября по 7 ноября, сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.
"Заселение в гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы и прочие средства размещения Калининградской области с 28 октября по 7 ноября 2021 года будет производиться только по QR-коду о вакцинации или ПЦР-тесту, разумеется отрицательному (не старше 3-х дней)", - написал он на своей странице в Facebook.
QR-код - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 14:44Распространение коронавируса
Авиакомпании начнут проверять у пассажиров QR-коды
Ранее сообщалось, что в Калининградской области для неработающих граждан старше 65 лет введен режим самоизоляции. Запрещено нахождение граждан без масок в торговых организациях, на рынках, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях, отделениях банков и медицинских организациях.
В регионе приостановлена деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территориях парков культуры и отдыха, а также деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат.
С 8 октября посещение кафе и ресторанов в Калининградской области возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном COVID-19. С 1 ноября это будет касаться и спортивных организаций, организаций культуры и кинотеатров.
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 15:11Распространение коронавируса
Голикова рекомендовала регионам пускать на массовые мероприятия с QR-кодом
 
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