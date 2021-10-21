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В Калининградской области введут QR-коды для заселения в отели

В Калининградской области введут QR-коды для заселения в отели - РИА Новости, 21.10.2021

В Калининградской области введут QR-коды для заселения в отели

QR-код или отрицательный ПЦР-тест понадобятся туристам для заселения в гостиницы и хостелы Калининградской области в период с 28 октября по 7 ноября, сообщил... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:13

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2021-10-21T12:36

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. QR-код или отрицательный ПЦР-тест понадобятся туристам для заселения в гостиницы и хостелы Калининградской области в период с 28 октября по 7 ноября, сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак."Заселение в гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы и прочие средства размещения Калининградской области с 28 октября по 7 ноября 2021 года будет производиться только по QR-коду о вакцинации или ПЦР-тесту, разумеется отрицательному (не старше 3-х дней)", - написал он на своей странице в Facebook.Ранее сообщалось, что в Калининградской области для неработающих граждан старше 65 лет введен режим самоизоляции. Запрещено нахождение граждан без масок в торговых организациях, на рынках, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях, отделениях банков и медицинских организациях.В регионе приостановлена деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территориях парков культуры и отдыха, а также деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат.С 8 октября посещение кафе и ресторанов в Калининградской области возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном COVID-19. С 1 ноября это будет касаться и спортивных организаций, организаций культуры и кинотеатров.

https://ria.ru/20211019/proverka-1755213181.html

https://ria.ru/20211019/qr-kod-1755219915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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