https://ria.ru/20211021/oteli-1755552278.html
В Калининградской области введут QR-коды для заселения в отели
В Калининградской области введут QR-коды для заселения в отели - РИА Новости, 21.10.2021
В Калининградской области введут QR-коды для заселения в отели
QR-код или отрицательный ПЦР-тест понадобятся туристам для заселения в гостиницы и хостелы Калининградской области в период с 28 октября по 7 ноября, сообщил... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:13
2021-10-21T12:13
2021-10-21T12:36
распространение коронавируса
калининградская область
россия
коронавирус в россии
qr-код
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754475785_0:88:2730:1624_1920x0_80_0_0_0eb6ae4aa93c58f1ad680d9b70d53b31.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. QR-код или отрицательный ПЦР-тест понадобятся туристам для заселения в гостиницы и хостелы Калининградской области в период с 28 октября по 7 ноября, сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак."Заселение в гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы и прочие средства размещения Калининградской области с 28 октября по 7 ноября 2021 года будет производиться только по QR-коду о вакцинации или ПЦР-тесту, разумеется отрицательному (не старше 3-х дней)", - написал он на своей странице в Facebook.Ранее сообщалось, что в Калининградской области для неработающих граждан старше 65 лет введен режим самоизоляции. Запрещено нахождение граждан без масок в торговых организациях, на рынках, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях, отделениях банков и медицинских организациях.В регионе приостановлена деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территориях парков культуры и отдыха, а также деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат.С 8 октября посещение кафе и ресторанов в Калининградской области возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном COVID-19. С 1 ноября это будет касаться и спортивных организаций, организаций культуры и кинотеатров.
https://ria.ru/20211019/proverka-1755213181.html
https://ria.ru/20211019/qr-kod-1755219915.html
калининградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754475785_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b1e572202eb635345680f9275d4d7e61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, россия, коронавирус в россии, qr-код, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм
12:13 21.10.2021 (обновлено: 12:36 21.10.2021)
В Калининградской области введут QR-коды для заселения в отели
В Калининградской области введут QR-коды для заселения в отели с 28 октября по 7 ноября