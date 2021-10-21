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В Госдуме заявили о росте спроса на отдых в Крыму в нерабочие дни
В Госдуме заявили о росте спроса на отдых в Крыму в нерабочие дни - РИА Новости, 21.10.2021
В Госдуме заявили о росте спроса на отдых в Крыму в нерабочие дни
Количество бронирования мест в отелях и гостиницах Крыма возросло в связи с предстоящими ноябрьскими выходными, сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона, РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:27
2021-10-21T14:27
2021-10-21T14:27
распространение коронавируса
общество
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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алексей черняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Количество бронирования мест в отелях и гостиницах Крыма возросло в связи с предстоящими ноябрьскими выходными, сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк, призвав строго соблюдать требования Роспотребнадзора по COVID-19 и проходить вакцинацию.Дни с 30 октября по 7 ноября включительно в соответствии с указом президента РФ объявлены в республике Крым выходными с сохранением заработной платы работников. При этом накануне в указ главы республики о режиме повышенной готовности внесли ряд изменений и ввели дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет."После объявления выходными днями с 30 октября по 7 ноября увеличилось количество бронирования мест в отелях и гостиницах. Многие уже и переболели, и сделали прививки, жители крупных городов уже проходили и QR-коды, и справки, и спокойно относятся ко всем нововведениям", - сказал Черняк РИА Новости.Он подчеркнул, что отдыхающим и работникам объектов размещения надо строго выполнять требования Роспотребнадзора."Поэтому еще раз призываю пройти вакцинацию для создания коллективного иммунитета и остановить эту заразу, под названием новая коронавирусная инфекция", - сказал депутат.
https://ria.ru/20211021/nerabochie_dni-1755575886.html
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общество, республика крым, москва, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, алексей черняк, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В Госдуме заявили о росте спроса на отдых в Крыму в нерабочие дни
Депутат Госдумы Черняк призвал едущих в Крым в ноябре соблюдать требования и прививаться