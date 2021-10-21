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"Мир вздрогнет". Что будет, если Украина вступит в НАТО
"Мир вздрогнет". Что будет, если Украина вступит в НАТО - РИА Новости, 21.10.2021
"Мир вздрогнет". Что будет, если Украина вступит в НАТО
Вашингтон продолжит вооружать ВСУ, заявил американский министр обороны Ллойд Остин в ходе официального визита на Украину. По словам главы Пентагона, руководство РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T08:00
2021-10-21T08:05
безопасность
грузия
ирак
дмитрий песков
алексей пушков
министерство обороны сша
ввс сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон продолжит вооружать ВСУ, заявил американский министр обороны Ллойд Остин в ходе официального визита на Украину. По словам главы Пентагона, руководство США всецело поддерживает стремление Киева в НАТО — и никто не вправе этому препятствовать. В Москве же это считают красной линией. Чем грозит России и миру вступление Украины в Североатлантический блок — в материале РИА Новости.Красная линияВизит Остина на Украину прошел с большой помпой. Государственные СМИ не скрывали ликования и утверждали, что уж теперь-то вопрос вступления в НАТО практически решен. Тем не менее глава Пентагона украинцам ничего конкретного не пообещал: только общие фразы о поддержке суверенитета и евроатлантических устремлений, а также об открытых дверях.Впрочем, это был не просто визит вежливости. Когда самолет Остина заходил на посадку в Киеве, над Черным морем вдоль побережья российского Крыма демонстративно прошли два стратегических бомбардировщика B-1 ВВС США. Посыл предельно ясен: "Мы обосновались у ваших границ надолго".Хотя ни Брюссель, ни Вашингтон не дают Украине гарантий присоединения к НАТО, в Кремле крайне серьезно относятся к такой перспективе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что это грубо нарушит красные линии национальных интересов России. Москве придется принять "самые активные меры для обеспечения собственной безопасности".На Украине отреагировали немедленно. Глава МИД Дмитрий Кулеба высокомерно заявил, что Киев не волнует мнение Москвы по данной теме. Российский сенатор Алексей Пушков парировал: этот вопрос, напротив, очень беспокоит европейских союзников США по НАТО, отнюдь не горящих желанием воевать с ядерной державой за нового члена альянса, который не приносит Западу ничего, кроме проблем.К счастью, на континенте мало желающих отправлять своих солдат умирать неизвестно за что. Эксперты признают: в ближайшем будущем Украину вряд ли примут в Североатлантический блок. Как сообщил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, Ллойд Остин рассчитывал лишь успокоить киевские власти, требующие членства в альянсе уже истеричным тоном.Как бы то ни было, вполне вероятно, что Украина, хоть и не скоро, все же окажется в НАТО. Слишком много потратили американцы на модернизацию ВСУ, а они никогда не вкладывают деньги без шансов на выгоду.Вопрос Донбасса"Украина действительно для России — та красная черта, за которую НАТО нельзя пускать ни в коем случае, — отмечает в беседе с РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. — Причина простая: украинский народ этнически идентичен русскому. По сути, вступление страны в НАТО создаст предпосылки для полноценной гражданской войны. Это было бы крайне выгодно для США. Пентагон уже формирует из ВСУ войска первого эшелона, которые в случае конфликта России с Североатлантическим альянсом пойдут в авангарде и погибнут первыми. Как говорится, Вашингтон готов воевать с Москвой до последнего украинца".Эксперт убежден, что после вступления Украины в НАТО на ее восточных границах немедленно появится западная разведывательная аппаратура, способная мониторить воздушную и наземную обстановку вплоть до Урала. А вслед за этим американцы разместят здесь элементы системы ПРО, ракеты средней и меньшей дальности с минимальным подлетным временем до крупнейших российских городов."Не стоит забывать и о проблеме Донбасса, — добавил Сивков. — После вступления Украины в НАТО воевать с непризнанными республиками, возможно, будут уже солдаты западных стран. Тогда либо ДНР и ЛНР ждет полный разгром, либо за них вступится Россия, что приведет к открытой конфронтации с Западом".В этом случае адекватной мерой Кремля, считает эксперт, будет признание независимости мятежных республик и включение их в состав России, чего на Западе очень опасаются. Кроме того, придется еще сильнее укреплять западные границы."В любом случае Украина в НАТО — это серьезная угроза для нас, игнорировать которую абсолютно недопустимо", — подчеркнул Сивков.Правил нетСегодня главное препятствие для вступления Украины в альянс — война в Донбассе. Согласно уставу организации, государства с неразрешенными территориальными, этническими или политическими конфликтами туда не берут. В Брюсселе сидят далеко не дураки, готовые по сигналу из-за океана ввязываться в чужие войны.Там понимают: нужно соблюдать хоть какие-то формальности. С другой стороны, это не помешало странам альянса признать независимость Косово в обход международного права. Как и вторгнуться в Ирак без разрешения Совбеза ООН."Мы идем на уступки, но Запад нам таких одолжений не делает, — рассуждает профессор Академии военных наук Сергей Судаков. — НАТО продолжает шантаж. Их последний шаг — изгнание наших дипломатов из всех структур, которые отвечают за взаимодействие России с альянсом. Сложившиеся за годы холодной войны принципы выстраивания взаимоотношений уже устарели. Сегодня действует только право сильного. И конечно же, Украине очень хочется примкнуть к этому миру сильных".По мнению политолога, России необходимо как минимум сформулировать концепцию национальной безопасности, которая четко разграничит, что является угрозой для страны, а что — нет. Что можно считать casus belli, а что не требует особого внимания. Прямым поводом к войне после принятия Украины в НАТО, полагает он, может стать развертывание американских ракет "Томагавк" наземного базирования на границах России."Мы до последнего момента не будем знать, какой боевой частью они оснащены, — объясняет Судаков. — Это может быть стандартная, осколочно-фугасная. А может быть и ядерная. Залп из нескольких тысяч "Томагавков" сдержать крайне тяжело, хотя у нас лучшая и самая продвинутая система ПВО в мире".Очевидно, серьезность ситуации осознают и на Знаменке, 19: войска Западного военного округа регулярно проводят учения и командно-штабные маневры, основная легенда которых — защита от нападения с запада.
https://ria.ru/20211020/germaniya-1755433198.html
https://ria.ru/20211019/voyna-1755233730.html
https://ria.ru/20211020/voyna-1755413072.html
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безопасность, грузия, ирак, дмитрий песков, алексей пушков, министерство обороны сша, ввс сша, вооруженные силы украины, дмитрий кулеба, россия
08:00 21.10.2021 (обновлено: 08:05 21.10.2021)
 

"Мир вздрогнет". Что будет, если Украина вступит в НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон продолжит вооружать ВСУ, заявил американский министр обороны Ллойд Остин в ходе официального визита на Украину. По словам главы Пентагона, руководство США всецело поддерживает стремление Киева в НАТО — и никто не вправе этому препятствовать. В Москве же это считают красной линией. Чем грозит России и миру вступление Украины в Североатлантический блок — в материале РИА Новости.

Красная линия

Визит Остина на Украину прошел с большой помпой. Государственные СМИ не скрывали ликования и утверждали, что уж теперь-то вопрос вступления в НАТО практически решен. Тем не менее глава Пентагона украинцам ничего конкретного не пообещал: только общие фразы о поддержке суверенитета и евроатлантических устремлений, а также об открытых дверях.
Впрочем, это был не просто визит вежливости. Когда самолет Остина заходил на посадку в Киеве, над Черным морем вдоль побережья российского Крыма демонстративно прошли два стратегических бомбардировщика B-1 ВВС США. Посыл предельно ясен: "Мы обосновались у ваших границ надолго".
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Хотя ни Брюссель, ни Вашингтон не дают Украине гарантий присоединения к НАТО, в Кремле крайне серьезно относятся к такой перспективе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что это грубо нарушит красные линии национальных интересов России. Москве придется принять "самые активные меры для обеспечения собственной безопасности".
На Украине отреагировали немедленно. Глава МИД Дмитрий Кулеба высокомерно заявил, что Киев не волнует мнение Москвы по данной теме. Российский сенатор Алексей Пушков парировал: этот вопрос, напротив, очень беспокоит европейских союзников США по НАТО, отнюдь не горящих желанием воевать с ядерной державой за нового члена альянса, который не приносит Западу ничего, кроме проблем.
© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin QuaidУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid
Украинские военные во время учений
К счастью, на континенте мало желающих отправлять своих солдат умирать неизвестно за что. Эксперты признают: в ближайшем будущем Украину вряд ли примут в Североатлантический блок. Как сообщил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, Ллойд Остин рассчитывал лишь успокоить киевские власти, требующие членства в альянсе уже истеричным тоном.
Как бы то ни было, вполне вероятно, что Украина, хоть и не скоро, все же окажется в НАТО. Слишком много потратили американцы на модернизацию ВСУ, а они никогда не вкладывают деньги без шансов на выгоду.

Вопрос Донбасса

"Украина действительно для России — та красная черта, за которую НАТО нельзя пускать ни в коем случае, — отмечает в беседе с РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. — Причина простая: украинский народ этнически идентичен русскому. По сути, вступление страны в НАТО создаст предпосылки для полноценной гражданской войны. Это было бы крайне выгодно для США. Пентагон уже формирует из ВСУ войска первого эшелона, которые в случае конфликта России с Североатлантическим альянсом пойдут в авангарде и погибнут первыми. Как говорится, Вашингтон готов воевать с Москвой до последнего украинца".
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Эксперт убежден, что после вступления Украины в НАТО на ее восточных границах немедленно появится западная разведывательная аппаратура, способная мониторить воздушную и наземную обстановку вплоть до Урала. А вслед за этим американцы разместят здесь элементы системы ПРО, ракеты средней и меньшей дальности с минимальным подлетным временем до крупнейших российских городов.
"Не стоит забывать и о проблеме Донбасса, — добавил Сивков. — После вступления Украины в НАТО воевать с непризнанными республиками, возможно, будут уже солдаты западных стран. Тогда либо ДНР и ЛНР ждет полный разгром, либо за них вступится Россия, что приведет к открытой конфронтации с Западом".
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий армии Украины
Военнослужащий армии Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий армии Украины
В этом случае адекватной мерой Кремля, считает эксперт, будет признание независимости мятежных республик и включение их в состав России, чего на Западе очень опасаются. Кроме того, придется еще сильнее укреплять западные границы.
"В любом случае Украина в НАТО — это серьезная угроза для нас, игнорировать которую абсолютно недопустимо", — подчеркнул Сивков.

Правил нет

Сегодня главное препятствие для вступления Украины в альянс — война в Донбассе. Согласно уставу организации, государства с неразрешенными территориальными, этническими или политическими конфликтами туда не берут. В Брюсселе сидят далеко не дураки, готовые по сигналу из-за океана ввязываться в чужие войны.
Там понимают: нужно соблюдать хоть какие-то формальности. С другой стороны, это не помешало странам альянса признать независимость Косово в обход международного права. Как и вторгнуться в Ирак без разрешения Совбеза ООН.
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"Мы идем на уступки, но Запад нам таких одолжений не делает, — рассуждает профессор Академии военных наук Сергей Судаков. — НАТО продолжает шантаж. Их последний шаг — изгнание наших дипломатов из всех структур, которые отвечают за взаимодействие России с альянсом. Сложившиеся за годы холодной войны принципы выстраивания взаимоотношений уже устарели. Сегодня действует только право сильного. И конечно же, Украине очень хочется примкнуть к этому миру сильных".
По мнению политолога, России необходимо как минимум сформулировать концепцию национальной безопасности, которая четко разграничит, что является угрозой для страны, а что — нет. Что можно считать casus belli, а что не требует особого внимания. Прямым поводом к войне после принятия Украины в НАТО, полагает он, может стать развертывание американских ракет "Томагавк" наземного базирования на границах России.
CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll /
Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George
"Мы до последнего момента не будем знать, какой боевой частью они оснащены, — объясняет Судаков. — Это может быть стандартная, осколочно-фугасная. А может быть и ядерная. Залп из нескольких тысяч "Томагавков" сдержать крайне тяжело, хотя у нас лучшая и самая продвинутая система ПВО в мире".
Очевидно, серьезность ситуации осознают и на Знаменке, 19: войска Западного военного округа регулярно проводят учения и командно-штабные маневры, основная легенда которых — защита от нападения с запада.
 
БезопасностьГрузияИракДмитрий ПесковАлексей ПушковМинистерство обороны СШАВВС СШАВооруженные силы УкраиныДмитрий КулебаРоссия
 
 
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