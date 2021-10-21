https://ria.ru/20211021/osadki-1755514458.html
В Москве выпало десять процентов месячной нормы осадков
В Москве выпало десять процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 21.10.2021
В Москве выпало десять процентов месячной нормы осадков
За прошедшие сутки в Москве выпало десять процентов месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T08:12
2021-10-21T08:12
2021-10-21T09:43
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. За прошедшие сутки в Москве выпало десять процентов месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В среду вечером в городе начался снег, он прошел в большинстве районов столицы и постепенно преобразовался в дождь."Шесть миллиметров. <...> Для осени это достаточно много", — сказал собеседник агентства.Основная масса осадков пришлась на дождь, но и снег специалист назвал "капитальным", отметив, что это можно считать репетицией зимы.
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москва, евгений тишковец, погода
08:12 21.10.2021 (обновлено: 09:43 21.10.2021)
В Москве выпало десять процентов месячной нормы осадков
Синоптик Тишковец: в Москве за сутки выпало десять процентов месячной нормы осадков