https://ria.ru/20211021/osadki-1755514458.html

В Москве выпало десять процентов месячной нормы осадков

В Москве выпало десять процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 21.10.2021

В Москве выпало десять процентов месячной нормы осадков

За прошедшие сутки в Москве выпало десять процентов месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T08:12

2021-10-21T08:12

2021-10-21T09:43

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. За прошедшие сутки в Москве выпало десять процентов месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В среду вечером в городе начался снег, он прошел в большинстве районов столицы и постепенно преобразовался в дождь."Шесть миллиметров. <...> Для осени это достаточно много", — сказал собеседник агентства.Основная масса осадков пришлась на дождь, но и снег специалист назвал "капитальным", отметив, что это можно считать репетицией зимы.

https://ria.ru/20211014/zima-1754553059.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, евгений тишковец, погода