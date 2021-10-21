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В МИД отреагировали на сообщения о переговорах Украины и Британии об оружии
В МИД отреагировали на сообщения о переговорах Украины и Британии об оружии - РИА Новости, 21.10.2021
В МИД отреагировали на сообщения о переговорах Украины и Британии об оружии
Поставки Западом оружия на Украину не будут способствовать урегулированию, но могут поощрить Киев к провокациям в Донбассе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:18
2021-10-21T10:27
в мире
украина
киев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
великобритания
джо байден
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Поставки Западом оружия на Украину не будут способствовать урегулированию, но могут поощрить Киев к провокациям в Донбассе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Накануне газета Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже вооружения, в частности, впервые о продаже в эту страну ракет. В рамках обсуждаемых договоренностей Британия может поставить Украине ракеты класса "земля-земля" и ракеты для воздушных судов.Также ранее в Пентагоне заявили, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin."Мы не считаем, что военные поставки на Украину будут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе. Мы считаем, что это будет своего рода поощрять украинские власти на возможные провокации в отношении самопровозглашенных республик", - сказал РИА Новости Руденко.По его словам, урегулирование в Донбассе должно вестись "не через военные какие-то пути поддержки Украины, а через оказание на неё вразумляющего давления"."С тем, чтобы они вернулись к выполнению минских соглашений", - резюмировал замглавы МИД РФ.
https://ria.ru/20211021/oruzhie-1755525472.html
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в мире, украина, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, великобритания, джо байден, министерство обороны сша, андрей руденко, javelin (птрк)
10:18 21.10.2021 (обновлено: 10:27 21.10.2021)
 
В МИД отреагировали на сообщения о переговорах Украины и Британии об оружии

Замглавы МИД Руденко: поставки Западом оружия на Украину не поспособствуют урегулированию

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Поставки Западом оружия на Украину не будут способствовать урегулированию, но могут поощрить Киев к провокациям в Донбассе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Накануне газета Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже вооружения, в частности, впервые о продаже в эту страну ракет. В рамках обсуждаемых договоренностей Британия может поставить Украине ракеты класса "земля-земля" и ракеты для воздушных судов.
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Также ранее в Пентагоне заявили, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.
"Мы не считаем, что военные поставки на Украину будут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе. Мы считаем, что это будет своего рода поощрять украинские власти на возможные провокации в отношении самопровозглашенных республик", - сказал РИА Новости Руденко.
По его словам, урегулирование в Донбассе должно вестись "не через военные какие-то пути поддержки Украины, а через оказание на неё вразумляющего давления".
"С тем, чтобы они вернулись к выполнению минских соглашений", - резюмировал замглавы МИД РФ.
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В миреУкраинаКиевМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАВеликобританияДжо БайденМинистерство обороны СШААндрей РуденкоJavelin (ПТРК)
 
 
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