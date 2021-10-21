https://ria.ru/20211021/oruzhie-1755527870.html
В МИД отреагировали на сообщения о переговорах Украины и Британии об оружии
В МИД отреагировали на сообщения о переговорах Украины и Британии об оружии - РИА Новости, 21.10.2021
В МИД отреагировали на сообщения о переговорах Украины и Британии об оружии
Поставки Западом оружия на Украину не будут способствовать урегулированию, но могут поощрить Киев к провокациям в Донбассе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:18
2021-10-21T10:18
2021-10-21T10:27
в мире
украина
киев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
великобритания
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:128:2700:1647_1920x0_80_0_0_4f3dce5320458969c0cd88c3ee3379a2.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Поставки Западом оружия на Украину не будут способствовать урегулированию, но могут поощрить Киев к провокациям в Донбассе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Накануне газета Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже вооружения, в частности, впервые о продаже в эту страну ракет. В рамках обсуждаемых договоренностей Британия может поставить Украине ракеты класса "земля-земля" и ракеты для воздушных судов.Также ранее в Пентагоне заявили, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin."Мы не считаем, что военные поставки на Украину будут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе. Мы считаем, что это будет своего рода поощрять украинские власти на возможные провокации в отношении самопровозглашенных республик", - сказал РИА Новости Руденко.По его словам, урегулирование в Донбассе должно вестись "не через военные какие-то пути поддержки Украины, а через оказание на неё вразумляющего давления"."С тем, чтобы они вернулись к выполнению минских соглашений", - резюмировал замглавы МИД РФ.
https://ria.ru/20211021/oruzhie-1755525472.html
https://ria.ru/20211021/ostin-1755443763.html
украина
киев
россия
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:226:2430:2048_1920x0_80_0_0_aa15d75f7c7c3a9ec8e58dc3d043ab6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, великобритания, джо байден, министерство обороны сша, андрей руденко, javelin (птрк)
10:18 21.10.2021 (обновлено: 10:27 21.10.2021)
В МИД отреагировали на сообщения о переговорах Украины и Британии об оружии
Замглавы МИД Руденко: поставки Западом оружия на Украину не поспособствуют урегулированию