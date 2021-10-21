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Путин заявил, что у России много исторического опыта в решении проблем
Путин заявил, что у России много исторического опыта в решении проблем - РИА Новости, 21.10.2021
Путин заявил, что у России много исторического опыта в решении проблем
Россия, как и все страны, ищет ответы на самые острые вопросы, но обладает преимуществом исторического опыта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T21:28
2021-10-21T21:28
2021-10-21T23:18
в мире
владимир путин
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Россия, как и все страны, ищет ответы на самые острые вопросы, но обладает преимуществом исторического опыта, заявил президент РФ Владимир Путин."Проблемы, о которых сегодня говорилось… затрагивают все страны и народы. И Россия, конечно, наша страна не исключение. Мы, как и все, ищем ответы на самые острые вызовы времени. Готовых рецептов здесь, конечно, ни у кого нет. Но легко утверждать, что наша страна обладает преимуществом в нашем историческом опыте", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
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Путин: "Как и все мы ищем ответы на острые вызовы времени"
У российского общества благодаря историческому опыту выработался коллективный иммунитет к экстремизму, который ведёт к потрясениям и социально-политическим обвалам, заявил президент РФ Владимир Путин.
2021-10-21T21:28
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, россия, видео
21:28 21.10.2021 (обновлено: 23:18 21.10.2021)
Путин заявил, что у России много исторического опыта в решении проблем
Путин заявил, что Россия обладает преимуществом исторического опыта в решении проблем