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Путин заявил, что у России много исторического опыта в решении проблем

Путин заявил, что у России много исторического опыта в решении проблем - РИА Новости, 21.10.2021

Путин заявил, что у России много исторического опыта в решении проблем

Россия, как и все страны, ищет ответы на самые острые вопросы, но обладает преимуществом исторического опыта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T21:28

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2021-10-21T23:18

в мире

владимир путин

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Россия, как и все страны, ищет ответы на самые острые вопросы, но обладает преимуществом исторического опыта, заявил президент РФ Владимир Путин."Проблемы, о которых сегодня говорилось… затрагивают все страны и народы. И Россия, конечно, наша страна не исключение. Мы, как и все, ищем ответы на самые острые вызовы времени. Готовых рецептов здесь, конечно, ни у кого нет. Но легко утверждать, что наша страна обладает преимуществом в нашем историческом опыте", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

россия

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Путин: "Как и все мы ищем ответы на острые вызовы времени" У российского общества благодаря историческому опыту выработался коллективный иммунитет к экстремизму, который ведёт к потрясениям и социально-политическим обвалам, заявил президент РФ Владимир Путин. 2021-10-21T21:28 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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