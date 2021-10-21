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Белорусский онколог заявил, что COVID-19 может тормозить развитие рака

Белорусский онколог заявил, что COVID-19 может тормозить развитие рака - РИА Новости, 21.10.2021

Белорусский онколог заявил, что COVID-19 может тормозить развитие рака

Реакция организма на COVID-19 может тормозить рост злокачественных опухолей, такую теорию выдвинул заместитель директора белорусского республиканского... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:04

2021-10-21T18:04

2021-10-21T18:04

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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Реакция организма на COVID-19 может тормозить рост злокачественных опухолей, такую теорию выдвинул заместитель директора белорусского республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Сергей Красный."Есть гипотеза, что коронавирус может тормозить опухолевый рост и даже в некоторых случаях излечивать пациентов с онкологией", - передает в четверг слова Красного официальный Telegram-канал белорусского минздрава.Согласно данным белорусских медиков, за последние два года в Белоруссии на 25 тысяч человек снизилось количество онкобольных. И это несмотря на то, что за последние 50 лет регистрировался только рост онкологических заболеваний."В 2020 году впервые отметилось резкое снижение заболеваемости сразу на 20%, это примерно на 11 000 пациентов меньше. Такая же тенденция была в большинстве развитых стран мира, и мы вполне логично предполагали, что она связана с уменьшением обращаемости онкопациентов за медпомощью. Они просто боялись заразиться коронавирусом, поэтому не обращались к врачам. Кроме того, была снижена диспансеризация и программа скрининга", - отметил замруководителя онкоцентра.По словам специалиста, белорусские онкологи ожидали резкий всплеск онкологических заболеваний в 2021 году. Однако, отмечает он, заболеваемость злокачественными новообразованиями в Белоруссии снизилась ещё больше. "То есть объяснить ситуацию снижением обращаемости невозможно. Тогда мы предположили, что это может быть связано с повышенной смертностью онкопациентов от ковида. Они характеризуются сниженным иммунитетом и относятся к группе риска. Но оказалось, что в 2020-м онкосмертность снизилась. Более того, от причин, не связанных со злокачественными опухолями, умерло всего на 240 онкопациентов больше, чем в 2019-м. Это совсем небольшая цифра и она никак не объясняет снижение заболеваемости", - подчеркнул эксперт.В этой связи у белорусских медиков возникла гипотеза, что коронавирус помогает лечить онкологические заболевания. "Дело в том, что COVID-19 характеризуется высокой гипертермией (высокая температура, которая держится достаточно долго). Известно, что злокачественные опухолевые клетки очень чувствительны к высокой температуре, и мы это давно используем в нашей практике. Кроме того, в ходе ковида отмечается резкий всплеск иммунитета - как клеточного, так и гуморального. То есть вырабатывается огромное количество антител. Комплексное воздействие может тормозить опухолевый рост, приводить к регрессии опухоли и даже в некоторых случаях к излечению. Это пока только гипотеза, но хотелось бы, чтобы это оказалось правдой", - подытожил Красный.Эту же теорию озвучил и белорусский президент Александр Лукашенко, который 19 октября провел совещание о эпидемиологической ситуации, а на следующий день отправился в республиканский онкоцентр под Минском."Я рад, что сегодня поехал в онкологический центр, в вашу больницу. Для себя почерпнул что-то новое. Самое лучшее, что не оспаривает мой помощник (Александр – ред.) Косинец: COVID не только на данном этапе придавил грипп, то есть не болеют люди гриппом практически. Но онкологи подозревают, что онкология значительно упала, не потому что люди не обращаются. Они (онкологи - ред.) это уже заметили, что происходит вот такое. Наверно, я буду рад, если, как и с гриппом. Потому что ковид-больных нам легче лечить. Это вам тяжело, а нам – легче, нежели онкологических. Поэтому, дай Бог, чтобы COVID был лекарством от онкологических заболеваний. Это то, что я почерпнул для себя нового, начиная со вчерашнего дня", – сказал Лукашенко, которого цитирует в четверг близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".

https://ria.ru/20210914/rak-1749937147.html

https://ria.ru/20210729/rak-1743379268.html

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в мире, белоруссия, здоровье - общество, онкология, коронавирус covid-19