Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211021/opukhol-1755649059.html
Белорусский онколог заявил, что COVID-19 может тормозить развитие рака
Белорусский онколог заявил, что COVID-19 может тормозить развитие рака - РИА Новости, 21.10.2021
Белорусский онколог заявил, что COVID-19 может тормозить развитие рака
Реакция организма на COVID-19 может тормозить рост злокачественных опухолей, такую теорию выдвинул заместитель директора белорусского республиканского... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:04
2021-10-21T18:04
в мире
белоруссия
здоровье - общество
онкология
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747381616_0:125:3071:1852_1920x0_80_0_0_fe86a9f4709cfb558fd2688a03a9df09.jpg
МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Реакция организма на COVID-19 может тормозить рост злокачественных опухолей, такую теорию выдвинул заместитель директора белорусского республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Сергей Красный."Есть гипотеза, что коронавирус может тормозить опухолевый рост и даже в некоторых случаях излечивать пациентов с онкологией", - передает в четверг слова Красного официальный Telegram-канал белорусского минздрава.Согласно данным белорусских медиков, за последние два года в Белоруссии на 25 тысяч человек снизилось количество онкобольных. И это несмотря на то, что за последние 50 лет регистрировался только рост онкологических заболеваний."В 2020 году впервые отметилось резкое снижение заболеваемости сразу на 20%, это примерно на 11 000 пациентов меньше. Такая же тенденция была в большинстве развитых стран мира, и мы вполне логично предполагали, что она связана с уменьшением обращаемости онкопациентов за медпомощью. Они просто боялись заразиться коронавирусом, поэтому не обращались к врачам. Кроме того, была снижена диспансеризация и программа скрининга", - отметил замруководителя онкоцентра.По словам специалиста, белорусские онкологи ожидали резкий всплеск онкологических заболеваний в 2021 году. Однако, отмечает он, заболеваемость злокачественными новообразованиями в Белоруссии снизилась ещё больше. "То есть объяснить ситуацию снижением обращаемости невозможно. Тогда мы предположили, что это может быть связано с повышенной смертностью онкопациентов от ковида. Они характеризуются сниженным иммунитетом и относятся к группе риска. Но оказалось, что в 2020-м онкосмертность снизилась. Более того, от причин, не связанных со злокачественными опухолями, умерло всего на 240 онкопациентов больше, чем в 2019-м. Это совсем небольшая цифра и она никак не объясняет снижение заболеваемости", - подчеркнул эксперт.В этой связи у белорусских медиков возникла гипотеза, что коронавирус помогает лечить онкологические заболевания. "Дело в том, что COVID-19 характеризуется высокой гипертермией (высокая температура, которая держится достаточно долго). Известно, что злокачественные опухолевые клетки очень чувствительны к высокой температуре, и мы это давно используем в нашей практике. Кроме того, в ходе ковида отмечается резкий всплеск иммунитета - как клеточного, так и гуморального. То есть вырабатывается огромное количество антител. Комплексное воздействие может тормозить опухолевый рост, приводить к регрессии опухоли и даже в некоторых случаях к излечению. Это пока только гипотеза, но хотелось бы, чтобы это оказалось правдой", - подытожил Красный.Эту же теорию озвучил и белорусский президент Александр Лукашенко, который 19 октября провел совещание о эпидемиологической ситуации, а на следующий день отправился в республиканский онкоцентр под Минском."Я рад, что сегодня поехал в онкологический центр, в вашу больницу. Для себя почерпнул что-то новое. Самое лучшее, что не оспаривает мой помощник (Александр – ред.) Косинец: COVID не только на данном этапе придавил грипп, то есть не болеют люди гриппом практически. Но онкологи подозревают, что онкология значительно упала, не потому что люди не обращаются. Они (онкологи - ред.) это уже заметили, что происходит вот такое. Наверно, я буду рад, если, как и с гриппом. Потому что ковид-больных нам легче лечить. Это вам тяжело, а нам – легче, нежели онкологических. Поэтому, дай Бог, чтобы COVID был лекарством от онкологических заболеваний. Это то, что я почерпнул для себя нового, начиная со вчерашнего дня", – сказал Лукашенко, которого цитирует в четверг близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".
https://ria.ru/20210914/rak-1749937147.html
https://ria.ru/20210729/rak-1743379268.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747381616_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b65acb296b5d1cdb55bab37d9a72d852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, здоровье - общество, онкология, коронавирус covid-19
18:04 21.10.2021
 
Белорусский онколог заявил, что COVID-19 может тормозить развитие рака

Белорусский онколог Красный: COVID-19 может тормозить рост злокачественных опухолей

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПробирки с образцами крови в лаборатории онкологического диспансера
Пробирки с образцами крови в лаборатории онкологического диспансера - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Реакция организма на COVID-19 может тормозить рост злокачественных опухолей, такую теорию выдвинул заместитель директора белорусского республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Сергей Красный.
"Есть гипотеза, что коронавирус может тормозить опухолевый рост и даже в некоторых случаях излечивать пациентов с онкологией", - передает в четверг слова Красного официальный Telegram-канал белорусского минздрава.
Согласно данным белорусских медиков, за последние два года в Белоруссии на 25 тысяч человек снизилось количество онкобольных. И это несмотря на то, что за последние 50 лет регистрировался только рост онкологических заболеваний.
"В 2020 году впервые отметилось резкое снижение заболеваемости сразу на 20%, это примерно на 11 000 пациентов меньше. Такая же тенденция была в большинстве развитых стран мира, и мы вполне логично предполагали, что она связана с уменьшением обращаемости онкопациентов за медпомощью. Они просто боялись заразиться коронавирусом, поэтому не обращались к врачам. Кроме того, была снижена диспансеризация и программа скрининга", - отметил замруководителя онкоцентра.
По словам специалиста, белорусские онкологи ожидали резкий всплеск онкологических заболеваний в 2021 году. Однако, отмечает он, заболеваемость злокачественными новообразованиями в Белоруссии снизилась ещё больше. "То есть объяснить ситуацию снижением обращаемости невозможно. Тогда мы предположили, что это может быть связано с повышенной смертностью онкопациентов от ковида. Они характеризуются сниженным иммунитетом и относятся к группе риска. Но оказалось, что в 2020-м онкосмертность снизилась. Более того, от причин, не связанных со злокачественными опухолями, умерло всего на 240 онкопациентов больше, чем в 2019-м. Это совсем небольшая цифра и она никак не объясняет снижение заболеваемости", - подчеркнул эксперт.
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 03:09
Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
В этой связи у белорусских медиков возникла гипотеза, что коронавирус помогает лечить онкологические заболевания. "Дело в том, что COVID-19 характеризуется высокой гипертермией (высокая температура, которая держится достаточно долго). Известно, что злокачественные опухолевые клетки очень чувствительны к высокой температуре, и мы это давно используем в нашей практике. Кроме того, в ходе ковида отмечается резкий всплеск иммунитета - как клеточного, так и гуморального. То есть вырабатывается огромное количество антител. Комплексное воздействие может тормозить опухолевый рост, приводить к регрессии опухоли и даже в некоторых случаях к излечению. Это пока только гипотеза, но хотелось бы, чтобы это оказалось правдой", - подытожил Красный.
Эту же теорию озвучил и белорусский президент Александр Лукашенко, который 19 октября провел совещание о эпидемиологической ситуации, а на следующий день отправился в республиканский онкоцентр под Минском.
"Я рад, что сегодня поехал в онкологический центр, в вашу больницу. Для себя почерпнул что-то новое. Самое лучшее, что не оспаривает мой помощник (Александр – ред.) Косинец: COVID не только на данном этапе придавил грипп, то есть не болеют люди гриппом практически. Но онкологи подозревают, что онкология значительно упала, не потому что люди не обращаются. Они (онкологи - ред.) это уже заметили, что происходит вот такое. Наверно, я буду рад, если, как и с гриппом. Потому что ковид-больных нам легче лечить. Это вам тяжело, а нам – легче, нежели онкологических. Поэтому, дай Бог, чтобы COVID был лекарством от онкологических заболеваний. Это то, что я почерпнул для себя нового, начиная со вчерашнего дня", – сказал Лукашенко, которого цитирует в четверг близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 08:47
Онколог назвал продукт, на 50% увеличивающий риск смерти при раке кишечника
 
В миреБелоруссияЗдоровье - ОбществоОнкологияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:47США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня
04:43Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
02:16В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
02:08Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19
Лента новостейМолния
США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту ТайваняБайден заявил, что не хочет холодной войны с КитаемВ Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвыВ ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемииИммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19