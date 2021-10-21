https://ria.ru/20211021/opasnost-1755515276.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 21.10.2021
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил до вечера пятницы желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T08:31
2021-10-21T08:31
2021-10-21T08:31
москва
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до вечера пятницы желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В столице предупреждение действует до 18.00 пятницы, в области предупреждение действует до 16.00 пятницы.
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москва, гидрометцентр, погода
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра