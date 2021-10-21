https://ria.ru/20211021/oon-1755692000.html

Юрист-международник: идея Путина о реестре угроз ООН получит поддержку

Юрист-международник: идея Путина о реестре угроз ООН получит поддержку - РИА Новости, 21.10.2021

Юрист-международник: идея Путина о реестре угроз ООН получит поддержку

Идея президента России Владимира Путина о составлении на уровне ООН реестра вызовов и угроз получит поддержку в организации, она разумная и назревшая, заявил... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:57

2021-10-21T20:57

2021-10-21T20:57

оон

владимир путин

анатолий капустин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Идея президента России Владимира Путина о составлении на уровне ООН реестра вызовов и угроз получит поддержку в организации, она разумная и назревшая, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права, юрист-международник Анатолий Капустин.Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что стоит составить на уровне ООН реестр вызовов и угроз и к этой работе следует привлечь специалистов из разных стран."В принципе идея разумная. В той же самой ООН она заслужит поддержки, потому что много появляется новых вызовов и новых угроз", - сказал Капустин.По его словам, многие сферы, от киберпространства до здравоохранения, не имеют четкого глобального управления для предотвращения и противодействия различным угрозам."Говорят об изменении климата, и почему-то инициатива исходит от отдельных государств, которые пытаются ее навязать", - отметил эксперт.Если решение подобных глобальных проблем будет вынесено на универсальный уровень ООН, то можно было бы на уровне международного сообщества "выработать перечень мер по противодействию этим угрозам и по нахождению ответов на те вызовы, которые сегодня существуют", добавил Капустин."В целом поддерживаю идею, очень грамотная, разумная, назревшая", - подытожил эксперт.

https://ria.ru/20211021/oon-1755656593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, владимир путин, анатолий капустин, международный дискуссионный клуб "валдай"