https://ria.ru/20211021/oon-1755687185.html

Экс-замгенсека ООН прокомментировал слова Путина об отмене права вето

Экс-замгенсека ООН прокомментировал слова Путина об отмене права вето - РИА Новости, 21.10.2021

Экс-замгенсека ООН прокомментировал слова Путина об отмене права вето

Президент России Владимир Путин прав, говоря о смерти ООН в случае отмены права вето, считает бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:27

2021-10-21T20:27

2021-10-21T20:27

оон

владимир путин

совет безопасности оон

сергей орджоникидзе

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прав, говоря о смерти ООН в случае отмены права вето, считает бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что возможны разные решения по реформе ООН, но если разрушить право вето, то организация умрет в тот же день."Конечно (умрет – ред.). Умрет, потому что смысл право вето в том, что поддерживается баланс сил. То есть (можно наложить вето - ред.) на то, что неприемлемо России - резолюции обязательного характера Совета безопасности, которые предусматривают, в том числе применение силы, Россия может заветировать также, как и другие постоянные члены Совета безопасности (ООН)", - сказал Орджоникидзе РИА Новости.Пятью постоянными членами Совета безопасности ООН являются Россия, США, Китай, Франция, Великобритания.Ранее Путин предложил организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН. Все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.

https://ria.ru/20211021/oon-1755657997.html

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оон, владимир путин, совет безопасности оон, сергей орджоникидзе, международный дискуссионный клуб "валдай", россия