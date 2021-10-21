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Путин назвал ООН непреходящей ценностью, которую нужно сохранить
Путин назвал ООН непреходящей ценностью, которую нужно сохранить - РИА Новости, 21.10.2021
Путин назвал ООН непреходящей ценностью, которую нужно сохранить
Президент России Владимир Путин назвал ООН непреходящей ценностью, которую необходимо сохранить и при реформировании "с водой не выплеснуть и ребенка". РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:32
2021-10-21T18:59
оон
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ООН непреходящей ценностью, которую необходимо сохранить и при реформировании "с водой не выплеснуть и ребенка"."Главный международный институт - Организация объединенных наций - остается для всех непреходящей ценностью, во всяком случае сегодня. Считаю, что именно ООН в нынешнем турбулентном мире является носителем того самого здорового консерватизма международных отношений, который так необходим для нормализации ситуации", - сказал Путин в ходе выступления на Валдайском форуме.По его словам, ООН много критикуют, говорят, что она не успевает адаптироваться к стремительным переменам – "отчасти это справедливо, конечно"."Наверное, это вина не только самой организации, но прежде всего ее участников. Кроме того, эта международная структура является носителем не только норм, но и самого духа нормотворчества, основанного на принципах равенства и максимального учета мнения всех", - считает Путин."Наша обязанность – сохранить это достояние, конечно, реформируя организацию, но так, чтобы, как говорится, с водой не выплеснуть и ребенка", - заключил президент.
https://ria.ru/20211021/reestr-1755656259.html
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оон, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
18:32 21.10.2021 (обновлено: 18:59 21.10.2021)
 
Путин назвал ООН непреходящей ценностью, которую нужно сохранить

Путин назвал ООН непреходящей ценностью для всех, носителем духа и норм законотворчества

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ООН непреходящей ценностью, которую необходимо сохранить и при реформировании "с водой не выплеснуть и ребенка".
"Главный международный институт - Организация объединенных наций - остается для всех непреходящей ценностью, во всяком случае сегодня. Считаю, что именно ООН в нынешнем турбулентном мире является носителем того самого здорового консерватизма международных отношений, который так необходим для нормализации ситуации", - сказал Путин в ходе выступления на Валдайском форуме.
По его словам, ООН много критикуют, говорят, что она не успевает адаптироваться к стремительным переменам – "отчасти это справедливо, конечно".
"Наверное, это вина не только самой организации, но прежде всего ее участников. Кроме того, эта международная структура является носителем не только норм, но и самого духа нормотворчества, основанного на принципах равенства и максимального учета мнения всех", - считает Путин.
"Наша обязанность – сохранить это достояние, конечно, реформируя организацию, но так, чтобы, как говорится, с водой не выплеснуть и ребенка", - заключил президент.
Президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
Дополняется
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ООНВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"В мире
 
 
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