https://ria.ru/20211021/oon-1755657997.html

Путин назвал ООН непреходящей ценностью, которую нужно сохранить

Путин назвал ООН непреходящей ценностью, которую нужно сохранить - РИА Новости, 21.10.2021

Путин назвал ООН непреходящей ценностью, которую нужно сохранить

Президент России Владимир Путин назвал ООН непреходящей ценностью, которую необходимо сохранить и при реформировании "с водой не выплеснуть и ребенка". РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:32

2021-10-21T18:32

2021-10-21T18:59

оон

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ООН непреходящей ценностью, которую необходимо сохранить и при реформировании "с водой не выплеснуть и ребенка"."Главный международный институт - Организация объединенных наций - остается для всех непреходящей ценностью, во всяком случае сегодня. Считаю, что именно ООН в нынешнем турбулентном мире является носителем того самого здорового консерватизма международных отношений, который так необходим для нормализации ситуации", - сказал Путин в ходе выступления на Валдайском форуме.По его словам, ООН много критикуют, говорят, что она не успевает адаптироваться к стремительным переменам – "отчасти это справедливо, конечно"."Наверное, это вина не только самой организации, но прежде всего ее участников. Кроме того, эта международная структура является носителем не только норм, но и самого духа нормотворчества, основанного на принципах равенства и максимального учета мнения всех", - считает Путин."Наша обязанность – сохранить это достояние, конечно, реформируя организацию, но так, чтобы, как говорится, с водой не выплеснуть и ребенка", - заключил президент.

https://ria.ru/20211021/reestr-1755656259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире