https://ria.ru/20211021/oon-1755635708.html

Генсек ООН заявил о начале новой гонки вооружений

Генсек ООН заявил о начале новой гонки вооружений - РИА Новости, 21.10.2021

Генсек ООН заявил о начале новой гонки вооружений

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о начале новой гонки вооружений и наивысшем за 40 лет уровне ядерной угрозы. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:20

2021-10-21T17:20

2021-10-21T18:15

в мире

оон

совет безопасности оон

антониу гутерреш

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ООН, 21 окт — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о начале новой гонки вооружений и наивысшем за 40 лет уровне ядерной угрозы."Мы сталкиваемся с величайшей лавиной кризисов для поколения — мир катится вспять с растущей скоростью. Мы вновь видим военные перевороты, началась новая гонка вооружений", — сказал он на заседании СБ ООН.По его словам, в прошлом году военные расходы в процентах от ВВП выросли больше всего с 2009-го и составляют сейчас около двух триллионов долларов в год.Ранее Гутерреш отмечал, что на планете хранится порядка 14 тысяч единиц ядерного оружия, что ставит мир под угрозу уничтожения. Генсек призывал перейти к конструктивным мерам в решении этого вопроса.

https://ria.ru/20211020/nato-1755439195.html

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2021

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в мире, оон, совет безопасности оон, антониу гутерреш