https://ria.ru/20211021/oon-1755635708.html
Генсек ООН заявил о начале новой гонки вооружений
Генсек ООН заявил о начале новой гонки вооружений - РИА Новости, 21.10.2021
Генсек ООН заявил о начале новой гонки вооружений
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о начале новой гонки вооружений и наивысшем за 40 лет уровне ядерной угрозы. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:20
2021-10-21T17:20
2021-10-21T18:15
в мире
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совет безопасности оон
антониу гутерреш
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ООН, 21 окт — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о начале новой гонки вооружений и наивысшем за 40 лет уровне ядерной угрозы."Мы сталкиваемся с величайшей лавиной кризисов для поколения — мир катится вспять с растущей скоростью. Мы вновь видим военные перевороты, началась новая гонка вооружений", — сказал он на заседании СБ ООН.По его словам, в прошлом году военные расходы в процентах от ВВП выросли больше всего с 2009-го и составляют сейчас около двух триллионов долларов в год.Ранее Гутерреш отмечал, что на планете хранится порядка 14 тысяч единиц ядерного оружия, что ставит мир под угрозу уничтожения. Генсек призывал перейти к конструктивным мерам в решении этого вопроса.
https://ria.ru/20211020/nato-1755439195.html
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в мире, оон, совет безопасности оон, антониу гутерреш
17:20 21.10.2021 (обновлено: 18:15 21.10.2021)
Генсек ООН заявил о начале новой гонки вооружений
Генеральный секретарь ООН Гутерреш: ядерная угроза находится на самом высоком уровне