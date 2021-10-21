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В Кремле назвали новые ограничения по коронавирусу вынужденными
В Кремле назвали новые ограничения по коронавирусу вынужденными - РИА Новости, 21.10.2021
В Кремле назвали новые ограничения по коронавирусу вынужденными
Новые ограничения в Москве и Подмосковье вынужденные, они связаны с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T22:36
2021-10-21T22:36
2021-10-21T23:09
распространение коронавируса
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Новые ограничения в Москве и Подмосковье вынужденные, они связаны с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они вынужденные, это связано просто с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации. Пандемия продолжается. Это может нравится, может не нравится, но деваться некуда", - сказал Песков журналистам в кулуарах Валдайского форума в ответ на просьбу прокомментировать новые ограничительные меры в Москве и Подмосковье.
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московская область (подмосковье), москва, дмитрий песков, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, международный дискуссионный клуб "валдай"
22:36 21.10.2021 (обновлено: 23:09 21.10.2021)
В Кремле назвали новые ограничения по коронавирусу вынужденными
В Кремле назвали введенные в Москве и Подмосковье ограничения вынужденными