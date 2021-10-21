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В Кремле назвали новые ограничения по коронавирусу вынужденными

В Кремле назвали новые ограничения по коронавирусу вынужденными - РИА Новости, 21.10.2021

В Кремле назвали новые ограничения по коронавирусу вынужденными

Новые ограничения в Москве и Подмосковье вынужденные, они связаны с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T22:36

2021-10-21T22:36

2021-10-21T23:09

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

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международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Новые ограничения в Москве и Подмосковье вынужденные, они связаны с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они вынужденные, это связано просто с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации. Пандемия продолжается. Это может нравится, может не нравится, но деваться некуда", - сказал Песков журналистам в кулуарах Валдайского форума в ответ на просьбу прокомментировать новые ограничительные меры в Москве и Подмосковье.

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), москва, дмитрий песков, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, международный дискуссионный клуб "валдай"