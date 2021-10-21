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В Севастополе ужесточат ограничения по коронавирусу

В Севастополе ужесточат ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 21.10.2021

В Севастополе ужесточат ограничения по коронавирусу

В Севастополе с 30 октября по 7 ноября закроют театры, кино, спортзалы, салоны красоты, разрешена работа продуктовых, общепит навынос, сообщил губернатор города РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:05

2021-10-21T15:05

2021-10-21T15:18

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здоровье - общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. В Севастополе с 30 октября по 7 ноября закроют театры, кино, спортзалы, салоны красоты, разрешена работа продуктовых, общепит навынос, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября. Данное решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 и укрепления здоровья россиян. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября."Распространение (коронавирусной инфекции) нарастает. Поэтому предлагаю с 30 октября по 7 ноября сделать полный стоп по учреждениям культуры, спорта. Спектакли и запланированные мероприятия надо перенести на более поздние сроки, а эту неделю максимально замотивировать людей побыть дома. Это касается же кинотеатров, общепита, кроме работы навынос, салонов, парикмахерских. Все что касается необязательного посещения. Все на неделю приостанавливается", - сказал Развожаев на заседании правительства города.При этом губернатор подчеркнул, что работа продуктовых магазинов будет разрешена. К привычному режиму все отрасли экономики города вернутся после 7 ноября.

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