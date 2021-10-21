https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755584635.html

Глава Адыгеи рассказал, от чего зависит снятие ограничений по COVID-19

Глава Адыгеи рассказал, от чего зависит снятие ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021

Глава Адыгеи рассказал, от чего зависит снятие ограничений по COVID-19

Следование жителей Адыгеи рекомендациям и предписаниям поможет скорее уйти от ограничений по коронавирусу и вернуться к нормальной жизни, заявил глава... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:22

2021-10-21T14:22

2021-10-21T14:22

республика адыгея

общество

владимир путин

здоровье - общество

коронавирусы

мурат кумпилов

россия

коронавирус covid-19

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КРАСНОДАР, 21 окт – РИА Новости. Следование жителей Адыгеи рекомендациям и предписаниям поможет скорее уйти от ограничений по коронавирусу и вернуться к нормальной жизни, заявил глава республики Мурат Кумпилов.Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Решение принято, чтобы не допустить дальнейшее распространение COVID-19. Регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября."Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал жителей республики следовать всем рекомендациям и предписаниям, ответственно подойти к вопросу сохранения жизней родных и близких… Он также заверил жителей республики, что власти продолжат делать все возможное для того, чтобы сохранить здоровье жителей республики и сгладить наносимый пандемией ущерб... Тем не менее, по словам Кумпилова, многое сейчас зависит от сознательности граждан, от следования предписаниям, от вакцинации и своевременного обращения к врачам… Все это позволит скорее уйти от практики ограничений, постепенно вернуться к привычной жизни", - сообщает пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на слова Кумпилова.При этом отмечается, что глава Адыгеи обратил внимание на рост заболеваемости COVID-19 и нагрузки на систему здравоохранения региона. По его словам, для лечения пациентов с коронавирусом сейчас задействованы более 300 врачей и 800 медсестер, круглосуточно работают более 50 бригад скорой помощи, дополнительно разворачивается госпиталь на базе девятиэтажного корпуса городской больницы. В наличии есть необходимый запас вакцин.

https://ria.ru/20211014/kredit-1754616525.html

https://ria.ru/20210729/adygeya-1743506595.html

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