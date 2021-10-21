https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755527287.html

Глава Крыма назвал условия для снятия антиковидных ограничений

Глава Крыма назвал условия для снятия антиковидных ограничений - РИА Новости, 21.10.2021

Глава Крыма назвал условия для снятия антиковидных ограничений

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что чем больше будет вакцинированных, тем лучше будет эпидемиологическая ситуация и быстрее появится возможность снять... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T10:12

2021-10-21T10:12

2021-10-21T10:15

распространение коронавируса

общество

республика крым

здоровье - общество

сергей аксенов (политик)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что чем больше будет вакцинированных, тем лучше будет эпидемиологическая ситуация и быстрее появится возможность снять COVID-ограничения."Чем больше число вакцинированных, тем лучше эпидемиологическая ситуация, тем быстрее появится возможность снять ограничения и вернуться к привычному ритму жизни", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, есть только один самый надежный способ защитить себя и близких от болезни – это вакцинация. "Если вы еще не вакцинировались, не откладывайте это в долгий ящик", - подчеркнул Аксенов.Дни с 30 октября по 7 ноября включительно в соответствии с указом президента РФ объявлены в республике Крым выходными с сохранением заработной платы работников. При этом накануне в указ главы республики о режиме повышенной готовности внесли ряд изменений и ввели дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика крым, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм