https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755527287.html
Глава Крыма назвал условия для снятия антиковидных ограничений
Глава Крыма назвал условия для снятия антиковидных ограничений - РИА Новости, 21.10.2021
Глава Крыма назвал условия для снятия антиковидных ограничений
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что чем больше будет вакцинированных, тем лучше будет эпидемиологическая ситуация и быстрее появится возможность снять... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:12
2021-10-21T10:12
2021-10-21T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что чем больше будет вакцинированных, тем лучше будет эпидемиологическая ситуация и быстрее появится возможность снять COVID-ограничения."Чем больше число вакцинированных, тем лучше эпидемиологическая ситуация, тем быстрее появится возможность снять ограничения и вернуться к привычному ритму жизни", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, есть только один самый надежный способ защитить себя и близких от болезни – это вакцинация. "Если вы еще не вакцинировались, не откладывайте это в долгий ящик", - подчеркнул Аксенов.Дни с 30 октября по 7 ноября включительно в соответствии с указом президента РФ объявлены в республике Крым выходными с сохранением заработной платы работников. При этом накануне в указ главы республики о режиме повышенной готовности внесли ряд изменений и ввели дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
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общество, республика крым, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
10:12 21.10.2021 (обновлено: 10:15 21.10.2021)
Глава Крыма назвал условия для снятия антиковидных ограничений
Аксенов: чем больше число вакцинированных, тем быстрее получится снять COVID-ограничения