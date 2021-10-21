https://ria.ru/20211021/obvinenie-1755706732.html

Режиссера "Ералаша" Белостоцкого обвинили в педофилии

Режиссера "Ералаша" Белостоцкого обвинили в педофилии - РИА Новости, 21.10.2021

Режиссера "Ералаша" Белостоцкого обвинили в педофилии

В столичном следственном изоляторе уже год находится российский режиссер, сценарист, постановщик “Ералаша” Илья Белостоцкий, ему вменяют развратные действия в... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T22:54

2021-10-21T22:54

2021-10-21T22:54

россия

"ералаш" (киножурнал)

илья белостоцкий

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В столичном следственном изоляторе уже год находится российский режиссер, сценарист, постановщик “Ералаша” Илья Белостоцкий, ему вменяют развратные действия в отношении лица в возрасте от 12 до 14 лет.До этого СМИ не сообщали о задержании или аресте мужчины. Выяснилось, что он был взят под стражу еще в середине октября прошлого года и с тех пор содержится в СИЗО.По статье УК РФ “развратное действие, совершенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста” Белостоцкому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.Белостоцкий – российский режиссер, сценарист, актер и продюсер, состоит в Гильдии кинорежиссеров России. С середины нулевых и до последнего времени работал постановщиком в “Ералаше”.

https://ria.ru/20211020/pedofiliya-1755430167.html

россия

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2021

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россия, "ералаш" (киножурнал), илья белостоцкий