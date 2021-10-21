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В Рязанской области предъявили обвинение подозреваемым в убийстве подростка
В Рязанской области предъявили обвинение подозреваемым в убийстве подростка - РИА Новости, 21.10.2021
В Рязанской области предъявили обвинение подозреваемым в убийстве подростка
Бывшему отчиму убитого под Рязанью подростка и его сожительнице предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:04
2021-10-21T13:04
происшествия
рязанская область
рязань
россия
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РЯЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Бывшему отчиму убитого под Рязанью подростка и его сожительнице предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.По данным следствия, 15-летний подросток пропал 8 октября. Тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли в лесу 13 октября. Была установлена причастность к преступлению его бывшего отчима 1969 года рождения и его знакомой 1992 года рождения, имеющей звание мастера спорта по ачери-биатлону. Подозреваемых задержали и арестовали.Следствие заявляло, что, предварительно, смерть мальчика носила обрядово-культовый характер. Как было озвучено на заседании суда по избранию меры пресечения, бывший отчим сообщил на допросе, что его знакомая должна была нанести пентаграмму на тело подростка без намерения убивать и именно она пошла в дом, а затем вернулась к машине, сообщив о смерти мальчика. Его пассия же на допросе заявила, что они поехали в посёлок посмотреть дом, мужчина пошёл туда "что-то взять", она осталась в машине, потом он вернулся и попросил помочь убрать в помещении, где была кровь."Вчера предъявили обвинение бывшему отчиму подростка и сожительнице отчима... Пункт "ж" части 2 статьи 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - сообщили в СУСК.По словам собеседницы агентства, версия о том, что преступление было совершено в связи с осуществлением действий обрядово-культового характера, пока остается приоритетной. Обвиняемые своей вины не признают.
https://ria.ru/20211014/ubiystvo-1754621835.html
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Отчим убитого рязанского подростка на допросе
О пропаже подростка в Рязанской области стало известно 8 октября, спустя пять дней его тело обнаружили в заброшенном колодце. Следствие установило, что преступление совершили его отчим 1969 года рождения и жительница Московской области 1992 года рождения, мастер спорта по ачери-биатлону. Их задержали. В СК считают, что убийство носило ритуальный характер.
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происшествия, рязанская область, рязань, россия
13:04 21.10.2021
 
В Рязанской области предъявили обвинение подозреваемым в убийстве подростка

В Рязанской области предъявили обвинение подозреваемым в ритуальном убийстве подростка

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Фото : СК РФ
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РЯЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Бывшему отчиму убитого под Рязанью подростка и его сожительнице предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
По данным следствия, 15-летний подросток пропал 8 октября. Тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли в лесу 13 октября. Была установлена причастность к преступлению его бывшего отчима 1969 года рождения и его знакомой 1992 года рождения, имеющей звание мастера спорта по ачери-биатлону. Подозреваемых задержали и арестовали.
Следствие заявляло, что, предварительно, смерть мальчика носила обрядово-культовый характер. Как было озвучено на заседании суда по избранию меры пресечения, бывший отчим сообщил на допросе, что его знакомая должна была нанести пентаграмму на тело подростка без намерения убивать и именно она пошла в дом, а затем вернулась к машине, сообщив о смерти мальчика. Его пассия же на допросе заявила, что они поехали в посёлок посмотреть дом, мужчина пошёл туда "что-то взять", она осталась в машине, потом он вернулся и попросил помочь убрать в помещении, где была кровь.
"Вчера предъявили обвинение бывшему отчиму подростка и сожительнице отчима... Пункт "ж" части 2 статьи 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - сообщили в СУСК.
По словам собеседницы агентства, версия о том, что преступление было совершено в связи с осуществлением действий обрядово-культового характера, пока остается приоритетной. Обвиняемые своей вины не признают.
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